On commence avec la Samsung Galaxy Watch8 44mm BT.

Elle vous accompagne dans vos objectifs sportifs avec un suivi précis et personnalisé : fixez vos cibles quotidiennes, adaptez vos séances grâce à des programmes sur mesure et profitez des conseils de votre coach running intégré. Analysez vos performances pour progresser efficacement.

Prenez soin de vos nuits avec le coach sommeil : après seulement trois nuits d’utilisation, la montre est capable de vous recommander l’heure idéale pour aller vous coucher, pour un repos plus réparateur.

Chaque nuit, la Galaxy Watch8 évalue la santé de votre système cardiovasculaire. Selon les résultats, elle vous guide vers une alimentation plus saine, un meilleur sommeil ou des habitudes plus apaisantes pour réduire le stress.

Enfin, grâce à Galaxy AI et Gemini, profitez de l’intelligence artificielle directement à votre poignet : automatisez vos tâches, communiquez naturellement et accédez à une analyse avancée de vos données.

Retrouvez la Samsung Galaxy Watch8 44mm BT en graphite à 299 € grâce à la remise automatique au panier + le code WATCH8 sur Boulanger (prix officiel 410 €).

Vous pouvez également bénéficier de 50 € de bonus rachat.



On continue avec la barre de son Samsung HW-S67D.

Dotée de 7 haut-parleurs intégrés, dont un central pour les dialogues et des haut-parleurs latéraux pour une meilleure spatialisation, cette configuration 5.0 canaux offre un son puissant, précis et immersif. Grâce aux technologies Dolby Atmos et DTS Virtual:X, vous profitez d’un rendu surround 3D qui vous plonge au cœur de vos films et séries.

Le système SpaceFit Sound ajuste automatiquement l’audio en fonction de l’acoustique de votre pièce, tandis que la fonction AVA (Amplificateur Vocal Adaptatif) améliore la clarté des voix en atténuant les bruits de fond.

La barre de son Samsung HW-S67D est disponible en blanc à 179 € au lieu de 329 € (prix de lancement), soit une remise de 46 % chez Boulanger.



Et enfin, on termine avec le HONOR 400 Lite (4G, 256 Go).

Sa finition satinée est douce au toucher et résistante aux traces, et son châssis bénéficie de certifications SGS pour la résistance aux chutes et IP64 contre les éclaboussures.

Côté affichage, le HONOR 400 Lite embarque un écran AMOLED de 6,7 pouces Full HD+ offrant une résolution de 2412 × 1080 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il atteint jusqu’à 3 500 nits de luminosité maximale, ce qui garantit une lisibilité parfaite même en plein soleil. Pour le confort visuel, il intègre une technologie de gradation PWM à 3 840 Hz, certifiée Flicker-Free par TÜV Rheinland, limitant la fatigue oculaire lors d’un usage prolongé.

Le smartphone est animé par un processeur MediaTek Dimensity 7025 Ultra, gravé en 6 nm, capable de monter jusqu’à 2,5 GHz. Grâce à la technologie RAM Turbo, il est possible d’ajouter virtuellement de la mémoire vive pour optimiser la fluidité du multitâche.

Le HONOR 400 Lite fonctionne sous Android 15 avec l’interface MagicOS 9.0, intégrant des fonctionnalités intelligentes comme Magic Portal, Magic Capsule, Gemini AI ou encore la traduction instantanée.

Pour les photos, on trouve un capteur principal de 108 MP avec technologie pixel binning 9-en-1, pour des clichés lumineux et riches en détails. Il est épaulé par un ultra grand-angle de 5 MP et un capteur de profondeur. À l’avant, une caméra de 16 MP avec lumière d’appoint intégrée garantit des selfies réussis, même en faible lumière. L’interface photo profite d’un bouton IA multifonction : une pression déclenche une photo, un appui long lance une vidéo, et un glissement permet de zoomer. Des outils IA permettent également d’effacer des objets ou d’améliorer automatiquement les clichés via Google Cloud.

L’autonomie est assurée par une batterie de 5 230 mAh. La recharge rapide SuperCharge 35 W permet d’atteindre 52 % en 30 minutes environ, et la charge complète se fait en un peu plus d’une heure.

Vous pouvez retrouver le HONOR 400 Lite (4G, 256 Go) en gris à 226,46 € sur Pixmania en ce moment, soit une remise de 24 % par rapport à son prix officiel de 299,90 €.





À découvrir également sur GNT :