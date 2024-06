On commence avec la Apple Watch Series 9 45 mm GPS avec boîtier Aluminium Argent et Bracelet Sport Bleu Orage.

Elle est dotée d'une puce S9 puissante et d'un écran ultra lumineux et introduit une nouvelle interaction permettant d'utiliser la montre sans toucher l'écran. De plus, les applications redessinées dans watchOS offrent plus d'informations en un coup d'œil.

Grâce aux fonctionnalités de santé avancées, gardez un œil sur votre taux d'oxygène dans le sang, réalisez un ECG à tout moment, recevez des alertes en cas de rythme cardiaque irrégulier, consultez les durées de vos périodes de sommeil paradoxal, lent et profond...

L'application Exercice propose diverses façons de vous entraîner et fournit des données avancées sur vos performances. De plus, vous bénéficiez de trois mois d'abonnement gratuits à Apple Fitness+.

En cas de mauvaise chute ou de grave accident de voiture, la montre peut automatiquement contacter les services d'urgence.

Elle résiste également aux chutes, à la poussière (indice de protection IP6X) et à l'eau (jusqu'à 50 mètres de profondeur).

La Apple Watch Series 9 45 mm GPS avec boîtier Aluminium Argent et Bracelet Sport Bleu Orage est à 401,13 € grâce au coupon à appliquer sur Amazon au lieu de 479 € (prix officiel).



Découvrez d'autres soldes intéressantes pour aujourd'hui :

N'oubliez pas non plus notre top 3 des promos de la journée (vélo électrique Onesport OT05, pack Xiaomi avec enceinte + écouteurs sans fil et trottinette NovaMile N20), les soldes Rue du Commerce ou encore nos bons plans PC portables.