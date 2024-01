Comme attendu, les montres connectées Apple Watch 9 et Apple Watch Ultra 2 sont désormais en vente aux États-Unis, sans la mesure du taux d'oxygénation du sang (SpO2).

" La possibilité de mesurer l'oxygène dans le sang n'est plus disponible sur les modèles d'Apple Watch vendus par Apple aux États-Unis après le 18 janvier 2024 ", peut-on lire sur le site du groupe de Cupertino.

Le changement a pris effet pour l'Apple Store en ligne et physique outre-Atlantique. En pratique, l'icône de l'oxygène sanguin apparaît toujours sur l'Apple Watch, mais un message informe après appui que l'application Oxygène sanguin n'est plus disponible.

Sans impact pour les modèles déjà en circulation

À The Verge, une porte-parole d'Apple précise un point important. Pour les montres connectées Apple Watch vendues au préalable et pourvues des fonctions en rapport avec l'oxygène dans le sang, il n'y aura aucun impact.

Autrement dit, une mise à jour ne viendra finalement pas supprimer la mesure SpO2 pour les montres qui étaient déjà en circulation.

Apple souligne qu'un d'appel est en cours contre la décision de l'United States International Trade Commission (USITC) et a bon espoir d'obtenir gain de cause. Même si ce pourrait être long... " Nous sommes en profond désaccord avec la décision de l'USITC et les ordonnances qui en découlent. "

" Dans l'attente de l'appel, Apple prend des mesures pour se conformer à la décision, tout en veillant à ce que les clients aient accès à l'Apple Watch avec une perturbation limitée. " Selon Bloomberg, Apple a développé une solution logicielle qui lui permettrait de contourner l'interdiction amérciaine pesant actuellement sur la mesure SpO2.

Masimo tacle encore Apple

À l'origine de cette affaire, il y a une accusation de violation de brevets détenus par l'entreprise américaine Masimo spécialisée dans les technologies de la santé et les appareils médicaux. Le litige touche en particulier un capteur pour la mesure basée sur la lumière du niveau de saturation du sang en oxygène.

" Même les entreprises les plus grandes et les plus puissantes au monde doivent respecter les droits intellectuels des inventeurs américains et doivent en assumer les conséquences quand elles sont prises en flagrant délit de violation des brevets d'autrui ", déclare le patron et fondateur de Masimo.

Joe Kiani ajoute que c'est une victoire pour l'intégrité du système américain des brevets, ainsi que pour la sécurité des personnes qui se fient à l'oxymétrie de pouls. D'après Masimo, l'oxymétrie de pouls de l'Apple Watch manquait plus de 90 % des événements potentiellement mortels.

Sur la question des mesures du taux d'oxygénation du sang sur l'Apple Watch, il est à noter qu'Apple précise qu'elles ne doivent pas être utilisées à des fins médicales.