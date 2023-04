Comme chaque année en juin, Apple va dévoiler les grandes lignes de ses systèmes d'exploitation pour iPhone / iPad, Mac et MacBook mais aussi pour montre connectée watchOS, voire pour tvOS.

L'évolution iOS 17 sera sans doute largement mise en avant ainsi que la prochaine version de macOS, les plateformes arrivant ensuite durant l'automne. La firme peut aussi faire du WWDC le point de départ pour plusieurs équipements.

Pour cette édition 2023, le journaliste Mark Gurman affirme qu'Apple annoncera plusieurs MacBook. Si l'on devrait retrouver un MacBook Air et un MacBook Pro 13 qui renouvelleront les gammes, l'événement permettra aussi de présenter une nouveauté pressentie depuis quelque temps : le fameux MacBook Air 15.

Un MacBook Air plus grand, des machines toujours en M2 ?

Le MacBook Air doté d'un plus grand écran fait l'objet de rumeurs depuis plus d'un an et est vu comme un complément permettant de proposer un modèle plus grand sans forcément passer par un MacBook Pro plus puissant mais aussi plus onéreux.

Dans sa newsletter Power On, Mark Gurman signale toutefois que les nouveaux modèles ne devraient pas proposer une puce Apple M3 et qu'ils resteront sur la génération Apple M2.

S'agira-t-il de la puce M2 comme l'an dernier ou de la variation M2 Pro déjà présente dans les MacBook Pro 14 et 16, le journaliste ne l'indique pas.

Et aussi le casque de réalité mixte ?

L'événement WWDC 2023 devrait aussi constituer la fenêtre de lancement pour un autre produit très attendu : le premier casque de réalité virtuelle et augmentée de la firme à la pomme.

Produit se voulant capable d'initier une révolution comme celle de l'iPhone, le casque de réalité mixte est peut-être aussi le dernier grand projet supervisé par Tim Cook, patron d'Apple, avant son départ.

Les doutes subsistent quand même quant à sa capacité à générer l'engouement espéré alors que les projets tournant autour du métavers montrent des signes de faiblesse même chez leurs plus grands partisans.