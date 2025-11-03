ARC Raiders, le nouveau jeu d'Embark Studios, a réussi son lancement ce 30 octobre. L'extraction shooter caracole en tête des ventes Steam, dépassant Counter-Strike 2 et Battlefield 6, avec un pic impressionnant de 264 673 joueurs simultanés.

Un succès notable, malgré des serveurs pris de court et un positionnement tarifaire (40€) risqué.

Qu'est-ce qui explique ce succès ?

Le succès est d'autant plus remarquable qu'ARC Raiders n'est plus le jeu annoncé en 2021. À l'origine, ce devait être un TPS coopératif free-to-play. Mais Embark, jugeant la formule "pas assez bonne", a tout changé.

Ils ont pivoté vers un "extraction shooter" premium. Ce pari risqué, dans un calendrier chargé (entre Battlefield et Call of Duty), s'avère payant. Les premières évaluations sur Steam sont positives à 90%.

?️ Incoming Hotfix!

Hi Raiders, we've just rolled out a quick update to tidy up some server issues. Check the full list of fixes in our Discord, and restart your game to download the new patch!

Thank you for your diligent reporting, the team is keeping a close eye on your games! pic.twitter.com/dvh1OQRUmq — ARC Raiders (@ARCRaidersGame) October 31, 2025

Un nouveau succès pour Embark Studios

ARC Raiders est la deuxième réussite pour le studio suédois fondé par Patrick Söderlund (ancien de Battlefield/DICE), qui compte 300 personnes. Leur premier jeu, The Finals, est bien rentable et devrait être alimenté pendant encore quelques années.

Embark Studios (propriété de Nexon) impressionne par son efficacité. Söderlund explique que cette efficacité vient de leurs outils : génération procédurale, IA et apprentissage automatique pour automatiser les tâches répétitives.

Quel est le secret de ce studio ?

L'efficacité. Söderlund affirme que développer un jeu comme ARC Raiders, qui caracole en tête des ventes Steam, aurait coûté "des centaines de millions" à un grand éditeur. "Nous, on en est très loin", dit-il. Le studio utilise ses technologies pour libérer le temps créatif.





Cette méthode leur permet de gérer non seulement The Finals et ARC Raiders, mais aussi deux autres projets multijoueurs non annoncés. Ils sont déjà en développement. "J'espère qu'on sera vus comme des pionniers dans une nouvelle façon de créer des jeux", conclut Söderlund.

Foire Aux Questions (FAQ)

ARC Raiders est-il free-to-play ?

Non. Le jeu était initialement prévu comme un free-to-play, mais durant son développement, le studio a changé de cap. Il est désormais vendu comme un jeu premium au prix de 39,99 €.

Le lancement a-t-il connu des problèmes ?

Oui, face à l'afflux de joueurs (pic de 264 673 sur Steam), les serveurs ont eu des difficultés. Un premier correctif (hotfix) a été déployé, mais il a causé d'autres bugs mineurs d'animation sur PS5.

Qu'est-ce qu'un "extraction shooter" ?

C'est un genre (popularisé par Escape from Tarkov) où l'objectif principal est d'entrer sur une carte, de récupérer du butin (loot) et de réussir à s'extraire en vie, tout en combattant d'autres joueurs et des IA.