Le lancement devait être une fête, c'est un incendie. Battlefield RedSec, le nouveau Battle Royale free-to-play d'EA, est sorti il y a quelques heures et bat déjà des records... de critiques négatives.

Avec 500 000 joueurs connectés, le succès est là, mais la communauté historique de Battlefield 6 est furieuse. Les joueurs qui ont payé le jeu principal se sentent trahis et le font savoir bruyamment sur Steam.

Pourquoi les joueurs payants sont-ils furieux ?

La plainte principale est simple : un sentiment de "trahison". Les joueurs qui ont acheté Battlefield 6 découvrent que les défis hebdomadaires de leur Battle Pass (pour la Saison 1) sont directement liés à RedSec.

Ils sont donc "forcés" de jouer à un mode F2P qu'ils n'ont pas demandé pour progresser. "Ce n'est pas pour ça que j'ai acheté Battlefield 6", résume un joueur. Pire, certains défis ne se valident même pas, ajoutant de la frustration.

RedSec, un simple clone de Warzone ?

Au-delà de la progression forcée, c'est le jeu lui-même qui déçoit les vétérans. Les joueurs attendaient que DICE révolutionne le genre avec les piliers de Battlefield (destruction, escouades, véhicules). À la place, l'accueil est glacial : "une copie sans âme de Warzone", "Warzone 3.0".





Les joueurs dénoncent un copier-coller des mécaniques de Call of Duty : "loadout drops", caisses au sol, missions de prime, seconde chance... tout ressemble à Warzone.

Le jeu gratuit est-il meilleur que le jeu payant ?

C'est le comble de l'ironie, et ce qui met le plus en colère les joueurs de BF6. Le mode gratuit RedSec semble avoir reçu plus d'amour des développeurs, et les joueurs s'en plaignent amèrement sur Steam. La carte est immense, bien plus grande que celles du jeu principal, offrant plus de liberté stratégique. Il y a aussi plus de variété dans les véhicules.





Un joueur note : "Oh wow, une belle grande carte avec plein de POI. Si seulement on pouvait avoir ça dans le jeu principal." L'impression générale est qu'EA a bâclé le jeu payant pour se concentrer sur le F2P, jugé plus lucratif.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que Battlefield RedSec ?

C'est le nouveau mode Battle Royale free-to-play (gratuit) de Battlefield 6, développé par DICE. Il est lancé en même temps que la Saison 1 du jeu principal, le 28 octobre.

Pourquoi les défis du Battle Pass sont-ils dans RedSec ?

C'est une stratégie d'EA pour forcer les joueurs de Battlefield 6 (payant) à migrer vers le mode gratuit RedSec, afin de créer une base de joueurs massive rapidement. Cela oblige les joueurs à quitter le jeu qu'ils ont acheté pour progresser.

RedSec est-il un succès malgré les critiques ?

C'est un succès de fréquentation (plus de 500 000 joueurs) et commercial (le Battle Pass est dans le top des ventes Steam). C'est cependant un échec critique majeur auprès de la communauté de base, qui se sent méprisée.