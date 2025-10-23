Le message est clair : ARC Raiders n'est pas un feu de paille. Alors que le très attendu "extraction shooter" s'apprête à débarquer ce 30 octobre, ses développeurs voient déjà très, très loin. Lors d'une intervention à la TwitchCon, un des cadres du studio a lâché la bombe : en interne, le jeu est pensé pour durer une décennie. Une déclaration d'intention massive, qui tranche avec la prudence habituelle de l'industrie.

Quelle est cette ambition folle pour ARC Raiders ?

C'est l'ambition folle affichée par Embark Studios pour son shooter coopératif ARC Raiders. "En interne, depuis très longtemps, nous appelons cela un jeu sur dix ans", a déclaré Virgil Watkins, directeur de la conception du jeu. Cette vision à long terme n'est pas qu'un simple argument marketing, elle "détermine le type et la quantité de contenu que nous voulons y intégrer".

ARC Raiders' design director, Virgil, on the game's post-launch future. pic.twitter.com/iQ0ozlBTBU — ARC Radar (@ARCRaidersNews) October 19, 2025





L'objectif est donc de construire une expérience évolutive, riche et capable de retenir les joueurs sur la durée, bien au-delà de l'engouement initial du lancement.

Quel contenu peut-on attendre après la sortie ?

Le studio a déjà confirmé que du contenu post-lancement est prévu, avec notamment de nouvelles cartes, des ennemis inédits, des armes supplémentaires et l'allongement des lignes de quêtes. Cependant, ne vous attendez pas à une feuille de route détaillée sur plusieurs années a appris des échecs récents de l'industrie (XDefiant, Concord...) et préfère rester prudent.





"Nous ne souhaitons pas, à ce stade, discuter des détails de la feuille de route. Cela peut rapidement se transformer en promesses impossibles à tenir", a précisé Virgil Watkins. L'évolution du jeu dépendra donc en grande partie des retours et des attentes de la communauté après le lancement.

Ce pari sur dix ans est-il réaliste ?

Car si cette promesse a de quoi rassurer les joueurs prêts à investir 39,99 €, elle est aussi un pari extrêmement risqué dans un marché saturé de jeu service qui ont échoué. Le succès de ce plan décennal dépendra entièrement de la capacité du jeu à trouver et à fidéliser son public. Pour l'instant, les signaux sont au vert : ARC Raiders est actuellement le troisième jeu le plus ajouté aux listes de souhaits sur Steam.





Mais la vraie bataille commencera le 30 octobre. Le jeu devra non seulement convaincre à sa sortie, mais aussi prouver qu'il a les reins assez solides pour tenir la distance et transformer son ambition en réalité.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand sort ARC Raiders et sur quelles plateformes ?

ARC Raiders sortira le 30 octobre 2025 sur PC (via Steam), PlayStation 5 et Xbox Series X|S.

ARC Raiders est-il un jeu gratuit (free-to-play) ?

Non, ARC Raiders est un jeu payant. Il sera vendu au prix de 39,99 € lors de sa sortie. Il contiendra également des microtransactions, probablement pour des objets cosmétiques.

Qu'est-ce qu'un "extraction shooter" ?

C'est un sous-genre du jeu de tir où l'objectif principal n'est pas seulement d'éliminer les autres joueurs, mais de réussir à s'infiltrer dans une zone, accomplir des objectifs, récupérer du butin ("loot") et s'extraire de la carte en vie. Des jeux comme Escape from Tarkov ou Hunt: Showdown sont des exemples populaires de ce genre.