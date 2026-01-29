Un contrat a été signé entre Arianespace et l'Agence de l'Union européenne pour le programme spatial (EUSPA), qui agit pour le compte de la Commission européenne. Il officialise le lancement par Ariane 6 de la mission Galileo L18, qui mettra en orbite la deuxième paire de satellites de seconde génération de la constellation de navigation européenne.

Quel est le calendrier des futures missions Galileo ?

Ce lancement constituera la cinquième mission d'Ariane 6 dédiée au programme Galileo. Avec une grande précision, le lanceur a déjà fait ses preuves le 17 décembre 2025 lors du déploiement de la paire de satellites Galileo L14.

Avant la mission Galileo L18, plusieurs étapes clés sont prévues. Deux autres lancements, Galileo L15 et Galileo L16, viendront compléter la première génération de la constellation.

Le quatrième vol d'Ariane 6 pour Galileo sera quant à lui consacré à la mise en orbite de la première paire de satellites de deuxième génération Galileo L17.

Un contrat stratégique pour l'Europe

Le programme Galileo est présenté comme un " pilier de l'autonomie stratégique de l'Europe ". L'accord renforce la capacité de l'Union européenne à maintenir un accès indépendant et fiable à l'espace pour ses infrastructures critiques.

Pour Arianespace, ce contrat est une validation de la performance de son nouveau lanceur. " Le lancement réussi et ultra précis de deux satellites Galileo le mois dernier a brillamment démontré les performances et l'adéquation d'Ariane 6 pour ce type de missions critiques. "

Rappelons que le système Galileo fournit des services de positionnement de haute précision aux citoyens et gouvernements du monde entier.

Un rendez-vous en février pour Ariane 6 (version 64)

Le 12 février prochain, c'est pour une trentaine de satellites de la constellation d'Internet à haut débit Amazon Leo que la version d'Ariane 6 équipée de quatre boosters effectuera son vol inaugural.