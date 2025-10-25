Après son changement de nom en Aridge, la division voitures volantes de Xpeng accélère son développement. L'entreprise a non seulement officialisé 600 précommandes pour son audacieux "Land Aircraft Carrier" au Moyen-Orient, mais a également dévoilé l'A868, un taxi volant longue portée aux spécifications impressionnantes, signalant une double stratégie pour conquérir le ciel.

Pour bien comprendre l’enjeu, il faut se souvenir du parcours singulier de cette entreprise. Avant de devenir Aridge, un nom qui fusionne "Air" et "Bridge" pour symboliser un pont entre ciel et terre, la société s'est fait connaître pour ses projets à la frontière de la science-fiction.

Loin des simples rendus 3D, Xpeng AeroHT a toujours mis un point d'honneur à construire et faire voler ses prototypes, qu'il s'agisse d'une supercar aux ailes rétractables ou de son concept le plus abouti à ce jour, le "Land Aircraft Carrier".

Ce changement de nom intervient peu après un incident mineur où deux drones se sont heurtés lors d'une répétition, un contretemps qui n'a heureusement fait aucun blessé et ne semble pas avoir freiné les ambitions de la firme.

D'Xpeng AeroHT à Aridge : un changement de nom pour une nouvelle ambition ?

Le passage à l'identité Aridge marque une volonté claire d'indépendance et d'affirmation sur le marché naissant de la mobilité aérienne urbaine. En retirant la marque Xpeng de son nom, l'entité gagne en autonomie pour se positionner comme un leader mondial de l'innovation dans le domaine du vol à basse altitude.

Cette nouvelle ère a été inaugurée à Dubaï, un choix stratégique qui souligne l'importance des marchés du Golfe. C'est là que l'entreprise a non seulement présenté sa nouvelle image, mais a aussi confirmé des accords majeurs avec des distributeurs locaux.

La stratégie va au-delà du simple rebranding. C'est une véritable offensive commerciale qui est lancée, s'appuyant sur des produits déjà éprouvés en vol. Loin de faire table rase du passé, Aridge capitalise sur les innovations développées sous la bannière Xpeng AeroHT, tout en préparant le terrain pour une diversification de sa gamme et une production à grande échelle, avec une première usine flambant neuve à Guangzhou.

Le Land Aircraft Carrier : le pari modulaire qui séduit le Moyen-Orient

La star de l'annonce reste sans conteste le "Land Aircraft Carrier". Ce véhicule unique en son genre est un ingénieux assemblage : un SUV électrique à six roues au design inspiré du Cybertruck, dont le coffre abrite un eVTOL (aéronef à décollage et atterrissage verticaux) biplace.

L'idée est de permettre un voyage multimodal, où la route s'arrête et le ciel prend le relais. Ce concept, qui aurait pu rester un simple délire d'ingénieur, a déjà cumulé 7 000 commandes à l'échelle mondiale.

Plus concrètement, Aridge a signé des contrats pour 600 unités destinées aux Émirats Arabes Unis, au Qatar et au Koweït. Pour un ticket d'entrée avoisinant les 280 000 dollars, les clients s'offrent une polyvalence inédite.

L'entreprise promet une prise en main du module volant en quelques minutes seulement grâce à des systèmes de décollage, d'atterrissage et de navigation automatisés. Les premières livraisons de ce Land Aircraft Carrier sont prévues pour 2026, avec un scénario pessimiste qui les repousse à 2027.

A868 : un taxi volant longue portée pour défier les géants du secteur

Mais Aridge ne mise pas tout sur son véhicule modulaire. Lors de son événement à Dubaï, la société a levé le voile sur l'A868, un projet qui la place en concurrence directe avec des acteurs établis comme Joby Aviation.

Fini le concept de niche, place à un taxi volant à rotors basculants ("tilt-rotor") conçu pour le transport de passagers sur de longues distances. Ses caractéristiques annoncées sont pour le moins agressives : six sièges, une motorisation hybride-électrique lui conférant une autonomie de plus de 500 kilomètres et une vitesse de pointe dépassant les 360 km/h.

Avec l'A868, Aridge vise clairement le marché du transport interurbain et des services de taxi aérien. Pour soutenir cette ambition, une usine intelligente a été achevée fin septembre à Guangzhou.

Cette infrastructure de pointe est conçue pour produire jusqu'à 10 000 véhicules par an, avec une cadence, à plein régime, d'un aéronef toutes les trente minutes. Le premier aperçu officiel de l'A868 est attendu pour novembre, un rendez-vous qui précisera les ambitions de la firme chinoise face à la concurrence américaine et européenne.

Entre la commercialisation imminente de son audacieux "Land Aircraft Carrier" et le développement d'un taxi volant aux performances de premier plan, Aridge déploie une stratégie sur deux fronts.

Reste désormais à naviguer dans les méandres de la certification internationale et à transformer ces milliers de précommandes en une réussite industrielle durable. Le ciel attend, mais il ne sera pas sans turbulences.