Une scène digne d'un film de science-fiction a viré au cauchemar ce mardi 16 septembre 2025 dans le nord-est de la Chine. Lors d'une répétition pour le salon aéronautique de Changchun, deux voitures volantes sont entrées en collision en plein air. L'un des deux appareils, après avoir heurté le sol, s'est immédiatement embrasé, projetant une épaisse fumée noire dans le ciel. Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux chinois ont rapidement immortalisé la scène, jetant un froid sur les promesses de cette nouvelle forme de mobilité.

Les deux voitures volantes juste avant le crash.

Crédits : Weibo

Un "espacement insuffisant" à l'origine du crash

Selon le communiqué officiel de l'entreprise Xpeng Aeroht, filiale du constructeur automobile Xpeng, l'accident serait dû à un "espacement insuffisant" entre les deux véhicules eVTOL (aéronef à décollage et atterrissage verticaux). La société a affirmé que "tout le personnel sur les lieux est en sécurité". Une information contredite par certains médias comme CNN, qui, citant un employé anonyme, rapporte qu'un des pilotes aurait subi des blessures légères. L'appareil accidenté aurait subi des "dommages au fuselage", ce qui a provoqué l'incendie au moment de l'impact avec le sol.

Un coup dur pour une technologie en plein essor

Cet incident survient à un moment critique pour Xpeng Aeroht et l'ensemble du secteur. L'entreprise, qui a déjà enregistré 3 000 précommandes, ambitionne de produire 10 000 de ces véhicules par an à partir de 2026. Proposées à un tarif avoisinant les 300 000 dollars, ces voitures volantes mesurent 5,5 mètres de long et peuvent se replier pour être transportées dans un véhicule terrestre spécialement conçu, le "Land Aircraft Carrier". Ce crash risque donc de renforcer les préoccupations concernant la viabilité et la sécurité de ces engins futuristes.

Après la collision et le crash, l'un des deux appareils a pris feu.

Crédits : Weibo

L'économie de basse altitude, un enjeu pour la Chine

Plus qu'un simple accident, cet événement vient ébranler un secteur stratégique pour la Chine. Le pays, avec le soutien du Parti communiste, mise massivement sur ce que l'on nomme "l'économie de basse altitude". Ce marché, qui inclut les drones, les taxis volants et autres eVTOL, est estimé à plus de 206 milliards de dollars pour la seule année 2025. Le succès de cette transition économique repose sur la confiance du public et des investisseurs, une confiance que ce type d'incident pourrait sérieusement éroder.

Le concept "Land Aircraft Carrier" de Xpeng Aeroht, une voiture volante modulaire qui combine un véhicule terrestre à six roues et un module aérien eVTOL pour le décollage vertical.

La sécurité, défi mondial pour les taxis volants

La question de la sécurité ne se limite pas à la Chine. Partout dans le monde, des entreprises développent des projets similaires. Aux Émirats arabes unis, la société américaine Archer Aviation a récemment mené des vols d'essai pour un service de taxi volant à Abu Dhabi. Au Royaume-Uni, le gouvernement a débloqué 20 millions de livres pour soutenir le lancement de services commerciaux d'ici 2028. Ce crash en Chine rappelle à toute l'industrie que, avant de conquérir le ciel, il faudra prouver que ces nouvelles machines sont infaillibles.