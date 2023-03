Le processeur mobile Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm avait déjà poussé la cadence du plus gros coeur à 3 GHz (et un peu plus pour le Snapdragon 8+ Gen 1) et la génération suivante Snapdragon 8 Gen 2 a poussé cet avantage un peu plus loin en passant à 3,2 GHz pour son coeur ARM Cortex-X3, sans compter la variante "For Galaxy" atteignant 3,36 GHz avec les smartphones Samsung Galaxy S23.

Si l'on ne sait pas encore si Qualcomm proposera une version Plus du Snapdragon 8 Gen 2, c'est la prochaine évolution, avec le processeur Snapdragon 8 Gen 3, qui fait déjà parler de lui.

Le décalage qui s'est créé entre disponibilité des techniques de gravure plus fine et lancement des processeurs mobiles pourrait bousculer le calendrier cette année et faire émerger le nouveau processeur un peu plus vite que précédemment, à la faveur de la bascule vers la gravure en 3 nm.

Même configuration octocore, un coeur X encore plus puissant

Mais comme il se murmure qu'Apple aurait acheté toute la capacité de production de TSMC en matière de gravure en 3 nm, il est possible que le processeur Snapdragon 8 Gen 3 reste sur une gravure en 4 nm, comme les deux versions précédentes. Cela demandera toutefois confirmation, dans la mesure où cela donnerait un noeud de gravure de retard à la nouvelle puce.

Snapdragon 8 Gen 2 sur le Redmagic 8 Pro

Et pour le nouveau processeur, le leaker RGcloudS affirme que la configuration CPU restera la même. Le Snapdragon 8 Gen 3 devrait donc conserver une structure octocore en 1 + 4 + 3 héritée de l'actuel Snapdragon 8 Gen 2.

Des smartphones cadencés à 3,70 GHz ?

Cela signifie qu'il disposera de 4 coeurs puissants et de 3 coeurs économiques, le tout surmonté d'un nouveau coeur superpuissant ARM Cortex-X. La logique veut qu'il s'agisse du coeur ARM Cortex-X4 (pas encore annoncé) qui pourrait faire grimper la cadence à 3,70 GHz, voire peut-être un peu plus si Samsung renouvelle une version For Galaxy pour ses futurs smartphones Galaxy S24 l'an prochain.

Pour RGcloudS, le processeur mobile Snapdragon 8 Gen 3 pourrait avoir une fréquence supérieures à celle du futur processeur Apple A17 Bionic des iPhone 15 Pro, gravé en 3 nm.

Toutefois, la montée en fréquence impose aussi une hausse de la consommation d'énergie et le processeur mobile d'Apple pourrait frapper fort en matière d'efficacité énergétique grâce à la gravure la plus fine.