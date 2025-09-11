La firme firme britannique ARM met à jour ses architectures de CPU et GPU pour smartphones en cherchant toujours à exploiter les dernières innovations techniques et surtout désormais à intégrer au mieux les fonctionnalités IA.

Pour sa nouvelle génération, la firme casse les codes. La dénomination ARM Cortex des coeurs CPU est désormais remplacée par le terme ARM C1 décliné en plusieurs variantes : Ultra pour un maximum de puissance (jusqu'à 4 GHz), Premium, Pro et Nano, permettant de créer des clusters de coeurs CPU optimisés selon les besoins tout en profitant du nouveau jeu d'instructions ARMv9.3-A.

De même, la partie GPU fait appel à des parties graphiques ARM Mali G1 déclinées en Ultra, Premium ou Pro selon le nombre de coeurs intégrés : 10 et plus pour Ultra, 6 à 9 pour Premium et 1à 5 pour Pro.

La simplification de nomenclature est bienvenue dans la mesure où les familles de coeurs multiplient les déclinaisons chiffrées et finissent par devenir obscures et sources de confusion.

ARM Lumex, le CSS prêt à l'emploi dans les smartphones

CPU et GPU peuvent désormais être réunis dans un CSS (Compute Sub-System) ARM Lumex qui ajoute tout le nécessaire pour faire communiquer les puces entre elles et avec d'autres composants, le tout gravé en 3 nm et compatible avec Android 16.

ARM Lumex a une arme secrète pour rendre l'IA plus performante sur smartphone : le SME2 (ARM Scalable Matrix Extension 2) qui optimise l'utilisation du cluster CPU et exploite les librairies KleidiAI intégrées dans divers environnements IA.

Ce choix de regrouper le gros des performances IA dans le CPU est assumé et suit une voie différente de la concurrence, plus encline à déporter cet usage vers le GPU ou un NPU dédié.

ARM veut ici apporter des fonctionnalités IA au plus grand nombre de smartphones et limiter les difficultés de développement liées au manque de standardisation des NPU.

Des performances significativement relevées

Au sein de Lumex, le cluster de coeurs C1 promet 30% d'amélioration des performances et la possibilité de faire tourner les applications mobiles 15% plus rapidement, tout en consommant jusqu'à 12% de moins par rapport à la génération précédente.

ARM met en avant les performances du nouveau coeur C1-Ultra et annonce une amélioration à deux chiffres de l'IPC (Intructions per Cycle) par rapport au coeur ARM Cortex-X925.

Le GPU ARM Mali-G1 promet pour sa part une multiplication par 2 des performances en ray tracing et plus globalement des performances graphiques améliorées de 20% et une capacité de traitement en inférence également accrue de 20%.

Comme toujours, il faudra un peu de temps avant que les fabricants n'intègrent le CSS ARM Lumex dans les smartphones de prochaine génération mais on devrait commencer à les découvrir l'an prochain mais la plate-forme est suffisamment évolutive pour couvrir d'autres segments, des casques de réalité mixtes aux ordinateurs portables.