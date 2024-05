Comme chaque année, ou presque, la firme ARM met à jour ses architectures de coeur CPU et GPU pour tenir compte des évolutions techniques et de la progression des techniques de gravure.

L'entreprise britannique vient de dévoiler trois nouvelles architectures exploitant le jeu d'instructions ARMv9.2 et adaptées à la gravure en 3 nm qui est en train de se démocratiser chez les grands fondeurs TSMC et Samsung.

A ceci, elle ajoute un nouvel environnement baptisé CSS (Compute SubSystems, en remplacement du système précédent TCS ou Total Compute Solution qui a accompagné les gravures en 5 nm et 4 nm) qui facilitera l'ajustement des coeurs à différents matériels, du smartphone au PC portable, en fonction des scénarios d'usage attendus.

ARM y a ajouté des briques pour optimiser le fonctionnement des intelligences artificielles embarquées, nouvelle coqueluche des fabricants de smartphones. Avec CSS, ARMv9.2 et les gains de performances et réduction de consommation d'énergie permis par la gravure en 3 nm, la firme annonce un nouveau bond des performances et de nouvelles possibilités pour les architectures de référence, notamment en permettant d'intégrer deux coeurs puissants ARM Cortex-X au lieu d'un seul comme c'est généralement le cas dans les processeurs mobiles premium.

ARM Cortex-X925, la cinquième génération

La grande nouveauté porte sur l'arrivée du coeur ARM Cortex-X925 (évoqué jusqu'à présent comme ARM Cortex-X5), nom de code BlackHawk, capable de grimper à une cadence de 3,8 GHz et offrant une amélioration des performances single core de 36% par rapport à la génération précédente.

Une partie des optimisations porte également sur la capacité de traitement IA qui se voit améliorée de 46% par rapport au ARM Cortex-X4. Il revendique une puissance de traitement de 80 TOPS et pourra traiter des tâches complexes sur smartphone et PC portable ARM, de l'interprétation de requêtes vocales à la reconnaissance d'objet grâce aux librairies intégrées dans CSS Kleidi AI et Kleidi CV.

Le site AnandTech note que ARM reste à distance du principe des NPU (Neural Processing Unit) dédiés à l'IA, sans empêcher pour autant ses clients d'en intégrer dans leurs plates-formes, à l'image de MediaTek pour ses processeurs Dimensity.

Tout pour la gravure en 3 nm

A côté, ARM annonce les architectures ARM Cortex-A725 mettant à jour l'architecture de coeur intermédiaire et ARM Cortex-A520 "Refresh" pour les coeurs économiques en améliorant légèrement les solutions de 2023 et en profitant des avantages de la gravure en 3 nm.

Les AI PC ARM vont trouver leur bonheur avec les nouveaux coeurs ARMv9.2

Le coeur économique désormais taillé pour la gravure en 3 nm conserve ainsi la même dénomination que précédemment mais profite d'une réduction de consommation d'énergie de 15% à performance égale, ce qui sera toujours bon à prendre pour l'autonomie des appareils électroniques.

Ces nouveaux coeurs ARM seront présents dans les prochains processeurs mobiles dont les annonces sont attendues en fin d'année (octobre et novembre) pour des smartphones lancés à partir de fin 2024 et tout au long de 2025, et dans de futurs processeurs pour PC portables ARM combinant puissance, grande autonomie et capacité IA.