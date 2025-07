Depuis le 30 juin 2025, une campagne d'arnaque au faux colis circule activement à travers la France. De nombreux signalements sur la plateforme Signal Arnaques, ainsi que des témoignages d'internautes sur X (anciennement Twitter), confirment l'ampleur du phénomène. Le scénario est rodé : les victimes reçoivent un SMS, souvent envoyé depuis un numéro commençant par 07, avec un message court et apparemment anodin : "Bonjour, vous êtes chez vous ?".

Si la personne répond, l'expéditeur se fait passer pour un livreur. Son prétexte ? Il n'a pas pu déposer un colis, soi-disant trop volumineux pour la boîte aux lettres. L'arnaqueur propose alors deux options : repasser ultérieurement ou déposer le colis dans un point relais. Peu importe la réponse, la victime reçoit un second message. Celui-ci contient un lien prétendument pour choisir une nouvelle date ou un point relais. Mais ce lien mène en réalité vers un faux site qui imite à la perfection celui de Mondial Relay. Une fois sur cette page frauduleuse, les victimes sont invitées à renseigner leurs données personnelles et bancaires, qui tombent alors directement entre les mains des escrocs. Cette méthode rappelle d'autres escroqueries récentes, et les fraudeurs n'hésitent pas à personnaliser les messages avec le nom de leur cible.

Comment démasquer cette arnaque au faux livreur ?

Pour éviter de tomber dans ce piège sournois, quelques signes doivent immédiatement vous alerter. Tout d'abord, soyez vigilant face aux fautes d'orthographe ou de grammaire dans le message. Ensuite, prêtez attention au numéro d'envoi : Mondial Relay ou La Poste n'envoient jamais de SMS depuis un numéro de mobile classique (commençant par 06, 07 ou 09). Si vous avez le moindre doute, n'appelez surtout pas le numéro affiché : vous tomberez souvent sur une messagerie piégée.

L'été est une période propice à ce type d'arnaques, car de nombreux Français sont en déplacement et peuvent répondre dans la précipitation. La saison des soldes et des événements comme les Amazon Prime Day augmentent également le nombre de colis attendus, ce qui multiplie les chances des cybercriminels de toucher des victimes qui attendent réellement une livraison. Le piège repose sur un sentiment d'urgence et de coïncidence. Pour vous protéger, le site gouvernemental cybermalveillance.gouv.fr est une ressource précieuse. Il explique comment agir et se défendre face à ce type de fraude.

Que faire si vous êtes tombé dans le piège de cette arnaque ?

Si, malheureusement, vous avez cliqué sur le lien frauduleux et communiqué des informations sensibles ou bancaires, il est crucial d'agir sans tarder. La première chose à faire est de prévenir immédiatement votre banque. Elle pourra bloquer votre carte, surveiller vos comptes et prendre les mesures nécessaires pour limiter les dégâts. Ensuite, il est impératif de conserver toutes les preuves de l'arnaque : faites des captures d'écran du SMS frauduleux, du faux site, et de tout échange avec l'escroc. Ces éléments seront d'une aide précieuse si vous décidez de porter plainte auprès des forces de l'ordre.

N'oubliez jamais que les transporteurs comme Mondial Relay ou La Poste ne vous demanderont jamais vos coordonnées bancaires par SMS ou e-mail pour une livraison ou un remboursement. En cas de doute, la règle d'or est simple : connectez-vous directement sur le site officiel du transporteur via votre navigateur, en tapant l'adresse vous-même, et vérifiez le statut de votre colis avec votre numéro de suivi. Ne cliquez jamais sur un lien suspect. C'est le moyen le plus sûr de déjouer ces tentatives de cybercriminalité.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que l'arnaque au faux livreur Mondial Relay ?

C'est une arnaque qui se propage par SMS, où les escrocs se font passer pour un livreur (souvent de Mondial Relay). Ils prétendent ne pas pouvoir livrer un colis, puis envoient un lien frauduleux qui mène à un faux site. Ce site est conçu pour voler les données personnelles et bancaires des victimes.

Comment puis-je reconnaître un SMS d'arnaque au faux livreur ?

Soyez attentif aux numéros de téléphone (les opérateurs n'envoient jamais depuis des 06/07/09), aux fautes d'orthographe, et aux messages qui créent un sentiment d'urgence. Les transporteurs ne demandent jamais de données bancaires par SMS pour une livraison ou un remboursement. En cas de doute, contactez le transporteur via ses canaux officiels.

Que dois-je faire si j'ai donné mes informations suite à cette arnaque ?

Si vous avez communiqué des informations sensibles ou bancaires, contactez immédiatement votre banque pour bloquer votre carte et surveiller vos comptes. Conservez toutes les preuves (captures d'écran) et déposez plainte auprès des forces de l'ordre. Ne vous précipitez jamais et vérifiez toujours les informations directement sur les sites officiels.