La fraude sur le réseau électrique français prend des proportions alarmantes, particulièrement avec l'essor des compteurs Linky. Bertrand Boutteau, directeur des opérations de lutte contre la fraude chez Enedis, tire la sonnette d'alarme : "Depuis trois ans, nous avons constaté plus de 100.000 compteurs trafiqués et c'est en nette augmentation".

Un chiffre vertigineux qui représente un préjudice annuel de "plusieurs centaines de millions d'euros". L'augmentation du coût de l'énergie depuis 2022 n'y est pas étrangère, poussant certains à chercher des solutions illégales. Mais ce qui inquiète aussi, c'est la diffusion massive sur les réseaux sociaux de tutoriels et d'offres pour manipuler les boîtiers. Enedis l'affirme : il n'y a pas de "profil type du fraudeur ni de zones plus propices, tout le monde est concerné". C'est un combat de longue haleine pour la distribution d'électricité.

Comment Enedis détecte-t-il les compteurs trafiqués ?

Le compteur Linky, avec sa connectivité, est à la fois une cible et une arme pour Enedis dans cette lutte. Le système est conçu pour alerter les équipes dès qu'une intervention physique a lieu sur l'appareil. Mieux encore, une baisse drastique et inexpliquée de la consommation déclenche immédiatement des soupçons, puis une enquête approfondie. Lors d'un contrôle mené devant des journalistes, un technicien Enedis a pu prouver la fraude chez un restaurateur : "Ici, on voit que le restaurateur a inversé ce câble qui permet de soustraire une grande partie de sa consommation." Dans ce cas précis, plus de deux tiers de l'électricité n'était pas facturée. Ces fraudes, bien que complexes à mettre en place, permettent de dissimuler une part majeure de la consommation. La technologie Linky, loin d'être un désavantage, est en fait un atout majeur pour la détection des fraudes.

Quels sont les risques encourus par les fraudeurs ?

Enedis adopte une politique de "tolérance zéro" face à la fraude. Une fois celle-ci confirmée, les conséquences peuvent être très lourdes. Le fraudeur est sommé de payer la consommation détournée, mais ce n'est pas tout. Enedis transmet systématiquement une plainte groupée au procureur de la République. Les sanctions pénales sont dissuasives : les coupables risquent jusqu'à 75 000 euros d'amende et cinq ans d'emprisonnement. Pour intensifier cette traque, Enedis prévoit de doubler le nombre de ses agents assermentés, passant de 250 en 2025 à 500 en 2026. L'objectif est de multiplier les contrôles et d'envoyer un message clair : le vol d'énergie ne restera pas impuni. Laurence Magliano, porte-parole d'Enedis, dénonce un "véritable fléau", l'équivalent de la consommation annuelle de la Charente étant fraudée.

Comment Enedis lutte-t-il contre la diffusion des techniques de fraude en ligne ?

La lutte contre la fraude ne se limite pas aux contrôles physiques. Enedis doit aussi faire face à la prolifération de contenus en ligne qui expliquent comment trafiquer les compteurs Linky. Bertrand Boutteau l'admet : "Nous contactons les plateformes et leur demandons de modérer ces contenus, mais nous devons renforcer cette partie de notre action." L'entreprise est engagée dans un bras de fer avec les géants du web pour que ces vidéos et offres illégales soient retirées. En parallèle, les 38 millions de compteurs Linky déjà installés (95% du parc national) fournissent des données précieuses pour détecter les anomalies et les baisses de consommation suspectes. C'est une bataille sur plusieurs fronts, mêlant interventions sur le terrain, poursuites judiciaires, et pression sur les plateformes numériques. L'objectif est de couper l'herbe sous le pied des fraudeurs et de protéger l'ensemble des consommateurs qui, eux, paient leurs factures.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quels sont les principaux types de fraude aux compteurs Linky ?

Les fraudes aux compteurs Linky consistent principalement en des systèmes de dérivation illégaux. Ces dispositifs sont installés sur le compteur pour masquer une partie significative de la consommation réelle d'électricité, qui n'est alors pas facturée.

Comment Enedis détecte-t-il les fraudes sur les compteurs Linky ?

Grâce à leur connectivité, les compteurs Linky envoient des alertes à Enedis en cas d'intervention physique. De plus, toute baisse drastique et injustifiée de la consommation est analysée par l'entreprise, qui peut alors déclencher un contrôle sur place.

Quelles sanctions risquent les fraudeurs en cas de détection ?

Les fraudeurs risquent de devoir payer le montant de l'électricité volée, mais aussi des sanctions pénales sévères. Cela inclut des amendes pouvant aller jusqu'à 75 000 euros et des peines de prison allant jusqu'à 5 ans, suite aux plaintes groupées déposées par Enedis auprès des procureurs.