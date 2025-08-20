Vous recevez un colis que vous n'avez pas commandé, sans aucune information sur l'expéditeur. Sur le paquet, un simple QR code semble être le seul indice pour résoudre ce mystère. Attention : le FBI met en garde contre cette nouvelle arnaque redoutable qui combine un objet physique et un piège numérique pour dérober vos données personnelles.

Comment fonctionne cette arnaque au colis piégé ?

Le scénario est conçu pour piquer votre curiosité. Les escrocs envoient un véritable colis à votre domicile, sans aucune mention de l'expéditeur. Intriguée, la victime est tentée de scanner le QR code présent sur l'emballage pour en savoir plus. C'est à ce moment que le piège se referme. Une fois scanné, le code peut avoir deux effets :

Il vous redirige vers un site de hameçonnage très bien imité, qui vous invite à renseigner vos informations personnelles et bancaires sous un faux prétexte (un concours, un cadeau à réclamer, etc.).





Il déclenche le téléchargement et l'installation automatique d'un logiciel malveillant sur votre smartphone, capable de siphonner discrètement vos mots de passe, vos coordonnées bancaires ou vos crypto-actifs.

Une technique qui exploite la confiance et la curiosité

Cette méthode est particulièrement efficace car elle joue sur un biais psychologique puissant. Comme l'explique un expert de NordVPN, « un colis physique contourne nos défenses mentales habituelles face aux emails de phishing. Les criminels ont maintenant compris que nous questionnons un lien suspect dans un email, mais que nous sommes susceptibles de scanner instinctivement un QR code sur un objet réel ». Cette escroquerie est une évolution du "brushing scam" (envoi de colis non sollicités pour générer de faux avis) combiné au "quishing" (phishing par QR code).

Le QR code, une porte d'entrée de plus en plus exploitée

Depuis la crise du Covid-19, l'usage des QR codes s'est banalisé dans notre quotidien, ce qui a entraîné une baisse de la vigilance. Les cybercriminels l'ont bien compris et exploitent de plus en plus ce vecteur d'attaque. Une étude de NordVPN révèle d'ailleurs que 43 % des utilisateurs ne prennent aucune précaution particulière avant de scanner un QR code, offrant une voie royale aux pirates pour mener leurs attaques.

Comment se protéger de cette nouvelle menace ?

Face à cette arnaque, le FBI et les experts en cybersécurité recommandent d'adopter des réflexes simples mais efficaces. La première règle est de ne jamais scanner un QR code provenant d'une source inconnue ou douteuse. Si vous recevez un colis que vous n'avez pas commandé et sans expéditeur clairement identifié, le plus sûr est de l'ignorer. Si la curiosité est trop forte, évitez d'utiliser l'appareil photo de votre téléphone. Privilégiez une application de scan sécurisée (comme Trend Micro Safe QR Code) qui affichera l'URL complète du site avant de l'ouvrir, vous permettant de vérifier sa légitimité.