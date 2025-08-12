Le rêve de vacances d'une famille alsacienne s'est transformé en véritable cauchemar au Barcarès, dans les Pyrénées-Orientales. Après un trajet épuisant de dix heures, la mère de famille et ses trois enfants se sont retrouvés devant une maison désespérément vide. Le soulagement de l'arrivée a vite laissé place à l'angoisse, puis à l'effondrement en recevant un simple SMS de leur "propriétaire" : « Arnaque, désolé ».

Une escroquerie méticuleusement préparée

Pour économiser sur les frais de plateforme, la mère de famille avait décidé cette année de chercher sa location directement sur les réseaux sociaux. Elle tombe sur une annonce parfaite. Le contact avec le faux loueur la met en confiance : échanges par mail et téléphone, envoi de photos magnifiques, description complète et signature d'un contrat de location. Le nom sur le compte bancaire correspond à celui de son interlocuteur. Rassurée, elle effectue un virement de 1400 euros, le solde devant être payé en liquide sur place. L'escroc, au comble du cynisme, est même allé jusqu'à lui souhaiter bonne route le jour du départ.

Un fléau qui vise surtout les jeunes

Ce drame est loin d'être un cas isolé. L'arnaque à la location est un véritable fléau qui se propage durant les périodes de congés. Selon une étude de McAfee, les jeunes adultes sont les plus touchés, avec plus de la moitié des 18-24 ans ayant déjà été victimes d'une arnaque au voyage. Avec l'essor de l'intelligence artificielle, ces escroqueries deviennent de plus en plus sophistiquées et difficiles à déceler. « Nous conseillons vivement aux voyageurs de réfléchir à deux fois avant de cliquer sur une offre qui semble trop belle pour être vraie », recommande Vonny Gamot, responsable chez McAfee. Le même escroc qui a piégé la famille alsacienne a d'ailleurs fait d'autres victimes, leur dérobant 900 et 700 euros.

Comment déjouer les pièges des faux loueurs

Bien que les arnaques soient de plus en plus élaborées, quelques réflexes simples permettent de réduire considérablement les risques, surtout pour une location trouvée hors des plateformes officielles :

Vérifiez les photos : Utilisez la recherche d'image inversée sur Google. Si les photos de l'annonce apparaissent sur d'autres sites avec des coordonnées différentes, c'est un signal d'alarme.





Contactez la mairie : Un appel à la municipalité du lieu de vacances peut vous permettre de confirmer que le logement existe bien et qu'il est bien destiné à la location saisonnière.





Demandez des justificatifs : N'hésitez pas à réclamer au loueur une copie de sa taxe foncière ou le numéro d'enregistrement officiel de la location. Un propriétaire honnête n'aura aucun mal à vous les fournir.





N'hésitez pas à réclamer au loueur une copie de sa taxe foncière ou le numéro d'enregistrement officiel de la location. Un propriétaire honnête n'aura aucun mal à vous les fournir. Méfiez-vous des paiements : Refusez systématiquement tout paiement vers un compte bancaire à l'étranger.

Que faire si vous êtes victime ?

Si malgré toutes les précautions, vous tombez dans le piège, la première chose à faire est de porter plainte. La famille alsacienne a été conseillée par la gendarmerie de le faire en ligne, les commissariats étant souvent débordés par ce type de signalements en période estivale. Raconter sa mésaventure sur les réseaux sociaux peut aussi, comme dans leur cas, susciter un élan de solidarité et permettre de trouver une solution de secours pour ne pas gâcher entièrement ses vacances.