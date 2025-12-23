L'alerte a été lancée par un utilisateur sur Reddit après une expérience malheureuse avec un kit Corsair Vengeance DDR5. Le piège est simple mais efficace : des escrocs achètent de la vraie DDR5, en extraient les puces, puis remontent les dissipateurs de marque sur de vieilles barrettes DDR4 bien moins chères avant de renvoyer le tout pour un remboursement. Le produit falsifié, d'apparence neuve, est ensuite remis en stock et vendu à un nouvel acheteur.

Comment cette fraude a-t-elle été découverte ?

La supercherie a été mise au jour au moment le plus critique : l'installation. L'utilisateur a constaté l'impossible, sa mémoire flambant neuve refusait de s'insérer dans le slot de sa carte mère. La raison est purement physique : l'encoche de sécurité, ou détrompeur, n'est pas positionnée au même endroit entre les générations de RAM pour éviter toute erreur de compatibilité. Face à ce blocage, l'acheteur a inspecté les barrettes de plus près, remarquant que les dissipateurs bougeaient anormalement.

En retirant les dissipateurs, le verdict est tombé. Le circuit imprimé (PCB) correspondait sans aucun doute à de la DDR4. Un autre détail technique a confirmé la fraude : l'absence du PMIC (Power Management Integrated Circuit), un composant de gestion de l'alimentation qui est intégré directement sur les barrettes DDR5, mais qui se trouve sur la carte mère pour la DDR4. Il s'agissait donc bien d'une fausse DDR5.

Comment une telle arnaque est-elle possible sur Amazon ?

Cette affaire expose une vulnérabilité majeure dans la chaîne logistique des géants du e-commerce, même pour des produits estampillés "vendu et expédié par" eux. Le problème ne vient pas du fabricant, comme Corsair dans ce cas, mais de la fraude au retour. Le scénario est bien rodé : un fraudeur commande un produit cher, le remplace par un article de moindre valeur mais d'apparence similaire, et le retourne. Au centre de tri, l'inspection est souvent superficielle, se limitant à l'état de la boîte.

Si l'emballage semble intact et scellé, le produit est réintégré dans le stock des articles neufs, prêt à être expédié à un client honnête. C'est ainsi qu'une simple arnaque RAM contourne les garanties habituellement associées à un vendeur comme Amazon. Cette méthode est d'autant plus rentable que les prix des composants informatiques, notamment la mémoire vive, connaissent une forte inflation.

Comment se protéger contre ce type de fraude ?

Heureusement, l'acheteur lésé a obtenu un remboursement complet de la part d'Amazon. Cependant, le temps perdu et le stress engendré sont bien réels. Pour éviter de tomber dans le même piège, quelques précautions de base s'imposent, surtout lors de l'achat de composants coûteux comme la RAM, les processeurs ou les cartes graphiques.

La première recommandation est de filmer systématiquement l'ouverture de vos colis. C'est la preuve la plus irréfutable en cas de litige. Avant même d'ouvrir, vérifiez que les numéros de série sur la boîte correspondent à ceux indiqués sur votre facture. Une fois le produit en main, soyez attentif à tout détail suspect : un dissipateur qui semble mal fixé, des étiquettes qui se décollent ou un poids anormal. Et surtout, ne forcez jamais un composant dans son emplacement. S'il ne rentre pas, c'est qu'il y a un problème.

Foire Aux Questions (FAQ)

Comment différencier visuellement la DDR4 de la DDR5 ?

La différence la plus simple à repérer est la position du détrompeur (l'encoche sur le connecteur). Sur la DDR5, il est situé presque au centre de la barrette, tandis que sur la DDR4, il est clairement décalé sur un côté. C'est une sécurité physique qui empêche de les confondre.

Que faire si je pense avoir reçu une fausse barrette de RAM ?

Ne tentez surtout pas de l'installer dans votre carte mère, vous risqueriez d'endommager vos composants. Contactez immédiatement le service client du vendeur (Amazon ou autre) en expliquant la situation. Fournissez des photos claires de l'encoche, de l'absence de PMIC si possible, et de tout autre défaut. Si vous avez filmé le déballage, mentionnez-le.

Cette arnaque concerne-t-elle uniquement la marque Corsair ?

Non, bien que le cas documenté concerne des barrettes Corsair Vengeance, cette technique de fraude au retour peut s'appliquer à n'importe quelle marque ou type de composant informatique de valeur. La vigilance est donc de mise pour tous les achats de ce type.