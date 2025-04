Tomber en panne sur l'autoroute est déjà une source de stress importante, mais une forme d'arnaque vient ajouter un préjudice financier considérable pour certains automobilistes malchanceux. Des individus peu scrupuleux, se présentant comme des dépanneurs professionnels, exploitent l'application de navigation communautaire Waze pour localiser les véhicules immobilisés et leur facturer ensuite des interventions à des tarifs exorbitants.

Waze, un outil de localisation détourné

Le mode opératoire de ces escrocs repose sur l'utilisation astucieuse, mais malveillante d'une fonctionnalité de Waze. Ils surveillent activement les signalements faits par les autres utilisateurs concernant des véhicules arrêtés sur la bande d'arrêt d'urgence ou en panne. Grâce aux informations de localisation précises fournies par l'application GPS, ces faux dépanneurs peuvent intervenir très rapidement sur les lieux, devançant parfois même les services de dépannage officiels qui doivent être contactés via des canaux spécifiques (bornes d'appel, 112 ou assistance liée à son assurance).

Le mode opératoire des faux dépanneurs sur autoroute

Une fois arrivés auprès de l'automobiliste en détresse sur l'autoroute, ces individus profitent de la situation de vulnérabilité. Ils proposent une prise en charge rapide, effectuent une réparation sommaire ou organisent le remorquage du véhicule vers un garage de leur choix, qui n'est généralement pas agréé par la société d'autoroute ni même en relation avec leur assurance / assistance. L'apparence professionnelle et la rapidité d'intervention peuvent malheureusement mettre en confiance le conducteur, qui ignore alors les procédures officielles de dépannage et de sécurité sur ce type de réseau routier très réglementé.

Des factures exorbitantes : le cauchemar des victimes

C'est au moment de la facturation que l'arnaque prend toute son ampleur. Les automobilistes piégés se voient présenter des notes sans aucun rapport avec les tarifs conventionnés et réglementés pour un dépannage sur autoroute. Les témoignages de victimes font froid dans le dos, avec des sommes réclamées qui dépassent l'entendement : certains font état de "factures à 3 000, 3 500 euros". Pour le consommateur, souvent encore sous le choc de la panne, le préjudice financier est énorme et la situation vire au cauchemar. Il est donc essentiel de connaître l'existence de ces pratiques pour redoubler de vigilance en cas d'incident sur l'autoroute.

Parfois les escrocs vont même plus loin en usurpant le numéro de téléphone de sociétés de dépannage reconnues. Les professionnels du secteur appellent à la vigilance tout en se montrant impuissants face à une tendance qui explose un peu partout en France.

Si vous tombez en panne sur autoroute et que votre dépanneuse arrive en un temps record, pensez donc à vérifier l'identité du dépanneur et de la société avant la prise en charge, et n'hésitez pas à recontacter votre assurance ou les forces de l'ordre pour savoir quelle société a été mandatée ou est habilitée à intervenir sur le segment routier.