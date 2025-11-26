Le marché du matériel informatique traverse une zone de turbulences sévère et l'atterrissage promet d'être brutal pour le consommateur. Alors que l'on espérait une accalmie, les rapports venus d'Asie indiquent que les constructeurs sont pris à la gorge par la flambée des prix des composants essentiels.

La stratégie de survie qui se dessine chez les leaders du secteur pourrait bien signer l'arrêt de mort du "PC gamer budget" tel qu'on le connaît aujourd'hui.

Pourquoi la mémoire est-elle devenue le nerf de la guerre ?

Le problème est purement mathématique et il fait mal au portefeuille. Le coût de la VRAM, cette mémoire vidéo indispensable pour afficher vos jeux en haute résolution, a atteint des sommets tels qu'elle grignote désormais une part disproportionnée du coût total de fabrication d'une carte.

Pour AMD et NVIDIA, l'équation devient impossible sur l'entrée et le milieu de gamme : les marges sont devenues si fines que vendre ces produits n'est presque plus rentable. Plutôt que de vendre à perte, l'option sur la table est radicale : supprimer purement et simplement certaines références accessibles pour se concentrer sur le haut de gamme, là où les marges permettent encore d'absorber ces surcoûts.

L'intelligence artificielle est-elle coupable de cette pénurie ?

Il faut bien un coupable, et il est tout trouvé : la soif insatiable des serveurs d'IA. Les fabricants de puces délaissent la production de DDR4 classique pour se ruer sur la HBM (mémoire à haute bande passante) et la DDR5, bien plus lucratives et réclamées par les géants de la tech.

Cette bascule industrielle crée une raréfaction de l'offre pour le grand public, et mécaniquement, cette augmentation des tarifs se répercute sur toute la chaîne. On parle d'un déficit potentiel de 70 000 waffers de DDR4 d'ici la fin de l'année prochaine, un chiffre qui illustre l'ampleur du goulot d'étranglement qui se forme et ce malgré les ajustements déjà anticipés par Samsung et Hynix face à une prévision de 100 000 waffers de déficit.

Quel sera l'impact réel sur la facture finale ?

Préparez-vous à devoir rallonger le budget si vous comptez monter une machine prochainement. Les estimations sont pessimistes : rien que sur un PC de bureau standard, le surcoût lié à la RAM pourrait grimper de près de 100 dollars l'année prochaine.

Ce n'est pas juste une fluctuation passagère, mais une tendance de fond qui pousse le prix moyen d'une configuration décente vers des sommets inédits. Avec 16 Go devenus le minimum vital pour jouer, l'époque des machines performantes à petit prix semble s'éloigner durablement, forçant les joueurs à revoir leurs ambitions à la baisse ou à différer leurs achats.

Foire Aux Questions (FAQ)

Pourquoi les cartes graphiques bas de gamme vont-elles disparaître ?



Car le coût de la mémoire vidéo a tellement augmenté que les fabricants ne font plus assez de marge sur les petits modèles. Ils préfèrent donc annuler ces produits plutôt que de les vendre trop cher ou à perte.

Est-ce le bon moment pour acheter un PC ?



Probablement oui, avant que la hausse généralisée ne s'installe en 2026. Les stocks actuels de DDR4 et de cartes graphiques pourraient être les derniers à des tarifs "raisonnables".

Qui est responsable de cette hausse des prix ?



C'est une combinaison de facteurs : la priorité donnée à la production de mémoire pour l'IA (HBM) par les usines, réduisant l'offre pour les particuliers, et l'inflation générale des composants électroniques.