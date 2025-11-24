AMD a officiellement notifié ses partenaires d'une hausse de prix d'au moins 10% sur l'ensemble de sa gamme de cartes graphiques. Cette décision, motivée par l'explosion des coûts de la mémoire DRAM tirée par l'IA, impactera directement les futures Radeon RX et met fin à la récente stabilisation des tarifs, incitant les consommateurs à profiter des dernières offres.

Le retour des GPU aux prix recommandés par les fabricants (MSRP) semblait enfin se concrétiser, notamment à l'approche des promotions de fin d'année. Cependant, une nouvelle variable vient perturber cet équilibre précaire.

AMD a pris la décision d'augmenter les prix sur toute sa ligne de produits graphiques, une mesure qui sera répercutée par ses partenaires comme ASUS ou Gigabyte.

La flambée de la mémoire, un coupable tout désigné

Au cœur de cette décision se trouve une cause unique et désormais familière : l'explosion des coûts de la mémoire. La demande gargantuesque du secteur de l'intelligence artificielle pour la mémoire DRAM et HBM crée une tension considérable sur les chaînes d'approvisionnement.

Les fabricants de mémoire, au lieu d'augmenter la production, l'auraient même réduite, resserrant encore davantage l'offre. En conséquence, les puces de mémoire GDDR6, essentielles aux cartes graphiques grand public d'AMD et Intel, voient leur prix grimper d'environ 30%, tandis que le marché global de la DRAM a connu des hausses spectaculaires.

Quel impact pour les nouvelles Radeon RX 9000 ?

Cette augmentation d'au moins 10% touche l'intégralité de la gamme, des cartes pour joueurs aux solutions professionnelles.

Le timing est particulièrement délicat pour AMD. Les cartes de la génération actuelle, comme la Radeon RX 9070 XT, commençaient à peine à se stabiliser autour de leur prix de vente conseillé après des mois de tarifs gonflés.

Une tendance de fond qui touche tout le secteur

AMD n'est pas un cas isolé dans cette tempête. L'entreprise est prise, tout comme ses concurrents, dans le même étau de la pénurie de mémoire. Nvidia, qui utilise la GDDR7 plus performante mais aussi plus coûteuse pour ses nouvelles générations, serait également sur le point de procéder à des ajustements similaires.

Certaines rumeurs évoquent même un report de ses futurs modèles RTX 50 SUPER à cause des coûts de la mémoire. Cette situation place les consommateurs dans une position délicate : les promotions actuelles pourraient bien représenter la dernière opportunité d'acquérir une carte graphique à un tarif raisonnable avant une inévitable inflation généralisée.