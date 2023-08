Le programme Artemis préparant le retour des humains sur la Lune a déjà débuté avec la mission Artemis I qui a permis d'envoyer une sonde inhabité en orbite autour de notre satellite naturel.

Artemis II fera le même parcours mais cette fois avec des humains à bord. L'équipage choisi met en avant une certaine diversité avec un Afro-américain et une femme faisant pour la première fois partie d'une telle expédition, tout en restant sur une équipe purement nord-américaine.

La mission Artemis III doit être celle qui permettra de poser des humains directement sur la Lune. Ce projet particulièrement ambitieux dépendra de l'état d'avancement des fusées Starship commandées à SpaceX nécessaires à la mission et l'inquiétude commence à gagner, ce qui pourrait obliger à changer l'objectif et renoncer à faire alunir des astronautes durant ce volet.

Gateway, la mini-ISS lunaire

Et ensuite ? Une mission Artemis IV est en projet et visera cette fois à établir des humains dans une station spatiale orbitant autour de la Lune d'ici 2028. La station orbitale lunaire Gateway est en cours de conception depuis plusieurs années et elle devait initialement constituer la porte d'entrée des astronautes avant de se poser sur la Lune.

Finalement, la NASA a choisi de tenter l'alunissage directement sans passer par la station Gateway pour gagner du temps et améliorer les chances de succès des missions.

Et ce d'autant plus que la station Gateway n'existe pas encore, les premiers éléments devant être lancés vers fin 2025. Elle empruntera beaucoup aux technologies mises au point pour la Station Spatiale Internationale qui a permis d'accumuler beaucoup d'expérience, même si elle sera beaucoup plus compacte en ne représentant qu'un cinquième de sa taille.

Premiers modules pour Gateway

La conception d'un premier module HALO (Habitation and Logistics Outpost) a été confiée au consortium Nothrop Grumman pour servir de quartiers d'habitation pour quatre astronautes pouvant y séjourner jusqu'à 90 jours.

Il nécessitera une fusée Falcon Heavy pour s'arracher à la gravitation terrestre. Un autre module, dit HLS (Human Landing System), en cours de conception par SpaceX, constituera la capsule permettant de réaliser des allers-retours entre la station Gateway et la surface de la Lune.

La mission Artemis V, espérée pour septembre 2029, complétera la station avec un second quartier d'habitation et un module permettant de recharger capsules et fusées de retour vers la Terre.

L'agence spatiale européenne (ESA) participant à la conception de ces éléments, elle aura droit à trois places pour permettre à des astronautes européens de participer à cette aventure d'occupation lunaire.

Le programme Artemis est donc à la fois très chargé et avec un calendrier resserré dont il reste à voir s'il pourra être tenu, entre retards de conception et contraintes géopolitiques.