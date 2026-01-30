Après plus d'un demi-siècle, l'humanité s'apprête à retourner vers la Lune. La mission Artemis II, deuxième volet du programme de la Nasa, est une étape décisive, un vol habité de dix jours destiné à valider les systèmes avant un futur alunissage. Tout doit être parfait.

C'est pourquoi, alors que les derniers tests sont menés sur le lanceur, l'équipage subit un confinement préventif essentiel au succès de l'opération.

Comment observer la fusée de la mission Artemis II avant son départ ?

Le spectacle est déjà saisissant. La gigantesque fusée Space Launch System (SLS), haute de près de 100 mètres, trône sur son pas de tir depuis la mi-janvier. Pour faire patienter les passionnés du monde entier, la NASA a mis en place un flux vidéo en direct, accessible 24h/24 sur sa chaîne YouTube. Ce direct permet de suivre les derniers préparatifs du lanceur qui propulsera la capsule Orion.

Cette initiative offre une vue continue sur le mastodonte spatial au Centre spatial Kennedy. La fenêtre de tir s'ouvre dans la nuit du 6 au 7 février 2026, mais cette date reste susceptible d'être ajustée. Les ingénieurs doivent encore valider des étapes critiques, comme le remplissage des réservoirs, une phase qui avait posé des problèmes lors de la mission Artemis I en 2022.

Pourquoi les astronautes sont-ils placés en quarantaine ?

La santé de l'équipage est la priorité absolue. Les quatre membres, les Américains Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch, et le Canadien Jeremy Hansen, ont été placés en quarantaine préventive. L'objectif est simple : réduire au maximum le risque qu'un astronaute contracte une infection virale avant le départ.

Dans l'environnement clos et isolé de la capsule Orion, où les ressources médicales sont extrêmement limitées, une maladie pourrait avoir des conséquences graves pour les individus et la mission. Cette précaution est d'autant plus pertinente après le récent rapatriement d'urgence d'un membre de l'ISS pour un problème médical. Cette période d'isolement permet également à l'équipage de se concentrer sur sa préparation mentale et technique.

Quelles sont les conditions de vie à bord de la capsule Orion ?

Le voyage autour de la Lune sera une épreuve d'endurance. Pendant une dizaine de jours, les quatre astronautes devront cohabiter dans un volume de vie de seulement 9 mètres cubes. Un espace extrêmement restreint qui impose des défis logistiques et humains considérables.

Chaque détail compte, y compris la gestion des déchets. Le système de toilettes, baptisé Universal Waste Management System (UWMS), sera utilisé pour la première fois en conditions réelles de vol lunaire. Il est deux fois plus petit que celui de l'ISS, exigeant une grande précision d'utilisation. Les déchets solides seront compactés et ramenés sur Terre, tandis que les liquides seront évacués dans l'espace, sans recyclage possible, ajoutant une contrainte supplémentaire à cette expédition hors normes.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quel est l'objectif principal de la mission Artemis II ?

Artemis II est la première mission habitée du programme Artemis. Son but est de tester les capacités de la capsule Orion et du lanceur SLS lors d'un vol de 10 jours autour de la Lune avec un équipage à bord. Elle ne prévoit pas d'alunissage mais est une étape indispensable pour valider la technologie avant la mission Artemis III, qui visera à poser des humains sur la surface lunaire.

Qui compose l'équipage d'Artemis II ?

L'équipage est international et composé de quatre astronautes expérimentés : les Américains Reid Wiseman (commandant), Victor Glover (pilote), et Christina Koch (spécialiste de mission), ainsi que le Canadien Jeremy Hansen (spécialiste de mission). C'est la première fois qu'un non-Américain voyagera au-delà de l'orbite terrestre basse.