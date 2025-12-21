La NASA vient d'annoncer que son rover Perseverance, après près de cinq ans de service et 40 kilomètres au compteur dans le Cratère de Jezero, est en excellente condition pour poursuivre sa mission. Les tests menés sur Terre par le Jet Propulsion Laboratory (JPL) sont formels : le véhicule est paré pour une exploration prolongée.

Quelle est l'étendue de cette nouvelle longévité ?

Les ingénieurs du JPL ont soumis les pièces de rechange du rover à des tests de durabilité extrêmes. Résultat : les actuateurs rotatifs des roues sont certifiés pour au moins 37 miles (60 kilomètres) supplémentaires. Un chiffre qui double pratiquement la distance de fonctionnement initialement attendue et qui assure une exploration active au moins jusqu'en 2031, si les financements suivent.

Cette robustesse a déjà permis à Perseverance de pulvériser des records. Le 19 juin 2025, il a établi un nouveau record de distance pour un seul jour martien (sol), en parcourant 411,7 mètres. Cette performance surpasse largement l'ancien record de 219 mètres détenu par le rover Opportunity depuis 2005, démontrant la fiabilité exceptionnelle du matériel sur Mars, une planète aux conditions pourtant hostiles.

Comment le rover a-t-il atteint une telle autonomie ?

La clé de cette efficacité réside dans son système de navigation avancé, le Enhanced Autonomous Navigation (ENav). Cette technologie permet au rover Perseverance de scanner le terrain jusqu'à 15 mètres devant lui, d'identifier les dangers comme les rochers ou les zones sablonneuses, et de choisir la trajectoire la plus sûre en toute autonomie. C'est une avancée majeure par rapport aux anciens rovers qui nécessitaient une supervision humaine beaucoup plus constante.

Grâce à ENav, plus de 90 % du trajet de Perseverance a été réalisé en conduite autonome. Cette capacité à prendre des décisions rapides et sûres sur le terrain est ce qui lui a permis de collecter une gamme si diversifiée d'échantillons en un temps record. Pour la NASA, c'est une technologie essentielle qui prépare le terrain pour les futures missions habitées, où l'autonomie des équipements sera critique.

Quelles sont les implications scientifiques de cette mission étendue ?

Cette longévité accrue est une aubaine pour la science. Perseverance explore actuellement la "Margin Unit", une zone géologique à la lisière du Cratère de Jezero, un ancien lac. L'objectif principal reste la recherche de traces de vie ancienne. Récemment, un échantillon prélevé sur une roche baptisée "Cheyava Falls" a révélé une empreinte potentielle de vie microbienne, un indice capital.

Les scientifiques se concentrent sur des minéraux spécifiques comme l'olivine et le carbonate. L'olivine, formée en profondeur, offre une fenêtre sur l'intérieur de la planète, tandis que les carbonates, nés de l'interaction entre la roche, l'eau et l'atmosphère, peuvent préserver des biosignatures. La prochaine destination du rover, la région de "Lac de Charmes", permettra de comparer de nouveaux échantillons et d'affiner notre compréhension de l'évolution de Mars.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'a découvert Perseverance jusqu'à présent ?

Le rover a collecté de multiples carottes de roches jugées primordiales pour une future mission de retour d'échantillons. Il a confirmé la présence d'un ancien système lacustre et fluvial dans le Cratère de Jezero et a identifié des minéraux qui pourraient contenir des preuves de vie passée.

Quelle est la vitesse de Perseverance ?

Sa vitesse de pointe est très modeste, légèrement inférieure à 0,1 mph (environ 0,16 km/h). Cependant, son efficacité ne vient pas de sa vitesse, mais de sa capacité à se déplacer de manière autonome et continue sur de longues périodes, ce qui lui permet de couvrir des distances record.

Quelle est la prochaine étape pour le rover ?

Perseverance se dirige vers une nouvelle région surnommée "Lac de Charmes". L'objectif est d'y prélever de nouveaux échantillons riches en olivine afin de les comparer à ceux de la "Margin Unit" et de reconstituer plus précisément l'histoire géologique et climatique de cette partie de Mars.