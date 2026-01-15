Le fabricant néerlandais d'équipements pour puces ASML a vu sa capitalisation boursière dépasser les 500 milliards de dollars, portée par la demande en puces IA.

Cette performance historique, propulsée par les prévisions d'investissement record de son client majeur TSMC, consolide sa position de société la plus valorisée d'Europe et témoigne de la confiance du marché dans la croissance durable du secteur de l'intelligence artificielle.

L'effet domino : comment TSMC propulse son fournisseur

L'étincelle qui a mis le feu aux poudres provient directement de Taïwan. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., mieux connu sous l'acronyme TSMC, a dévoilé des résultats et des prévisions qui ont dépassé toutes les attentes des analystes.

Le fondeur, qui fabrique les puces pour des clients aussi divers qu'Apple ou Nvidia, a annoncé son intention d'augmenter ses investissements en capital à 56 milliards de dollars d'ici 2026.

Cette annonce a eu l'effet d'un puissant catalyseur pour ASML. L'entreprise de Veldhoven est en effet l'unique fournisseur mondial des machines de lithographie extrême ultraviolet (EUV) indispensables à TSMC pour graver les puces les plus avancées.

La confiance affichée par son client se traduit donc directement par une visibilité accrue sur son propre carnet de commandes, balayant au passage les craintes d'un effondrement du marché de l'intelligence artificielle.

Un colosse européen aux fondations solides ?

Avec cette nouvelle valorisation, ASML ne fait pas que battre ses propres records. La société néerlandaise consolide sa première place sur le podium des entreprises européennes, creusant l'écart avec des mastodontes historiques comme le groupe de luxe LVMH.

Cette ascension illustre un basculement économique où la technologie de pointe prend le pas sur des industries plus traditionnelles.

Le succès d'ASML repose sur un monopole technologique de fait. Personne d'autre au monde ne maîtrise la production de ces équipements complexes, ce qui lui confère un avantage stratégique quasi inébranlable.

Sa dépendance envers des clients majeurs comme TSMC est certes cruciale, mais la demande insatiable pour des puces toujours plus performantes semble garantir des perspectives radieuses.

Au-delà de l'euphorie, un baromètre pour l'industrie

La performance boursière d'ASML n'est pas seulement le succès d'une entreprise en pleine croissance. Elle est devenue un indicateur de premier plan pour évaluer la santé de toute l'industrie mondiale des semi-conducteurs.

Les investissements massifs annoncés par TSMC signalent une confiance à long terme dans la croissance du secteur, bien au-delà des cycles courts habituels.

Alors que l'entreprise s'apprête à publier ses résultats pour 2025, les analystes s'attendent à des perspectives positives malgré les défis géopolitiques, notamment en Chine.

La forte demande pour les machines EUV, moteur de sa croissance, ne montre aucun signe de ralentissement. La dynamique actuelle semble confirmer que l'infrastructure de l'IA est un pari d'avenir sur lequel les géants de la tech sont prêts à miser des milliards.