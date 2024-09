On commence avec l'aspirateur à main anti-acariens JIGOO T600.

Il élimine 99,99 % des acariens grâce à sa puissance de 700 W et son aspiration de 15 kPa, qui capturent la majorité des acariens en surface. Son dispositif ultraviolet de 800 mW et sa température constante de 60℃ permettent une pénétration en profondeur dans les tissus.

Une fonction de diffusion d'arômes élimine les acariens en décomposant les arômes en micro-molécules pouvant s'infiltrer profondément dans la literie et les matelas. Cette méthode non seulement repousse efficacement les acariens et les bactéries, mais empêche également leur reproduction.

Le double compartiment filtre et bac à poussière de 0,5 L réduit les risques de blocage fréquent contrairement aux aspirateurs à réservoir unique. En plus de retenir les particules de poussière, le filtre intégré capture également les bactéries les plus infimes.

Équipé d'un grand écran LED, l'aspirateur vous permet de vérifier facilement le taux d'acariens avant et après le nettoyage.

Il est fourni avec deux barres aromatiques anti-acariens, formulées à partir d'ingrédients végétaux sûrs et doux, et le filtre et le bac à poussière sont facilement démontables.

Le JIGOO T600 est en promotion à 109 € grâce au code JIGOOTTT sur Geekbuying avec livraison gratuite depuis la Pologne.



Voici quelques autres aspirateurs JIGOO proposés en promotion en ce moment :

