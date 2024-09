On commence avec la trottinette électrique Joyor Y8-S.

Fabriquée en aluminium de qualité aérospatiale, elle est dotée d'un moteur sans balais de 500 W, et sa batterie de 26 Ah / 48 V avec gestion intelligente de l'alimentation permet de parcourir environ 80 km en une seule charge.

La trottinette intègre un système de freinage à double disque, situé à l'avant et à l'arrière, ainsi qu'un système eABS, qui empêche les roues de se bloquer lors d'un freinage brusque et régénère une partie de l'énergie pour recharger la batterie.

Les larges pneus de 10 pouces et le système hydraulique à la roue arrière assurent une excellente absorption des chocs.

La Y8-S dispose de phares ultra-lumineux de 1,1 W avec une portée allant jusqu'à 6 mètres, tandis que les feux arrière rouges clignotent distinctement lors du freinage.

Elle offre également une double protection contre la décharge excessive et une double protection contre la surcharge. De plus, la batterie bénéficie d'une protection automatique contre les sous-tensions en mode veille. Elle résiste également aux variations de température et dispose d'une protection contre les courts-circuits et les surintensités.

La trottinette électrique Joyor Y8-S est disponible à 689 € avec le code WSAPTJ sur Geekbuying et expédiée gratuitement depuis l'UE. Pour information, le site officiel indique un prix de base de 799 € pour la Y8-S.



On passe maintenant à l'écran PC gaming Dell G3223Q.

Cet écran Fast IPS de 32 pouces offre une résolution 4K native avec un taux de rafraîchissement fluide de 144 Hz et un temps de réponse ultra-rapide de 1 ms.

Un mode exclusif pour consoles intègre parfaitement le signal 4K de votre console à la technologie HDR de l’écran, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Les technologies G-SYNC et FreeSync Premium Pro garantissent un jeu HDR sans latence, sans saccades ni interruptions.

Le VESA DisplayHDR 600 et une large gamme de couleurs couvrant 95 % du DCI-P3 offrent des graphismes réalistes et éclatants. La fonction ComfortView Plus certifiée TUV réduit les émissions de lumière bleue tout en maintenant une excellente clarté et précision des couleurs.

Le moniteur permet de gérer plusieurs tâches en même temps grâce aux modes PIP (Picture-in-Picture) et PBP (Picture-by-Picture).

L'écran PC gaming Dell G3223Q est en promotion à 569,99 € au lieu de 689 € (prix officiel), soit une remise de 17 % sur Amazon.



Enfin, on finit le top 3 avec le PC portable HP 15s-fq5004sf.

Fin et léger, il est équipé d'un écran IPS Full HD de 15,6 pouces à micro-bords et anti-reflet, et intègre 16 Go de RAM DDR4-3200 MHz ainsi qu'un SSD de 512 Go.

Le PC embarque une carte graphique Intel Iris et un processeur Intel Core i7-1255U avec 10 cœurs, 12 threads et pouvant atteindre jusqu’à 4,7 GHz avec la technologie Intel Turbo Boost.

Profitez d'un son de qualité grâce au double haut-parleur, à la technologie HP Audio Boost et à l'optimisation sonore signée Bang & Olufsen.

Une fonction de charge rapide permet de recharger environ 50 % de la batterie en 45 minutes.

Le PC portable HP 15s-fq5004sf est en ce moment au prix de 649 € au lieu de 799 €, soit une remise de 19 % sur Amazon.



