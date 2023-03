Aujourd'hui, les marchands nous ont encore fait rêver avec des promotions en folie. Nous vous avons donc concocté une sélection non exhaustive des plus belles remises de la journée.

Commençons avec l'aspirateur-balai Proscenic P8 Plus. Cet aspirateur balai, d'une puissance de 180 W, possède un réservoir de 1,2L et une autonomie de 35 minutes, grâce à sa batterie de 2200 mAh. Ses 2 vitesses d'aspiration le rendent efficace sur tous les supports, durs ou textiles. D'ailleurs, ses 3 brosses (motorisée, ronde et plate) vous permettent d'accéder à tous les recoins de votre maison efficacement.

Cet aspirateur-balai Proscenic P8 Plus est vendu 99,99 € au lieu de 199,99 € soit 50% de réduction chez Cdiscount. La livraison est prévue sous 2 jours ouvrés, gratuitement.

D'autres aspirateurs sont également en promotion à savoir :



Et d'autres produits sont également à prix réduit à savoir :

Matériel de jardin

PC portable

Casque audio

Enceinte sans fil

Montre connectée







Et n'hésitez pas à consulter nos ventes flash chez Geekbuying avec une imprimante 3D, une station d'énergie et un graveur laser à prix très réduit ainsi que notre TOP 3 du jour avec un aspirateur robot à -45%, un PC portable et un casque en promo.