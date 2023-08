Aujourd'hui, nous vous avons concocté une sélection de produits affichant des remises dans divers rayons. Il y en aura pour tous les gouts et pour tous les budgets.

Commençons avec la TV LG OLED65C2. Le téléviseur est pourvu d'une dalle OLED 4K de 65", soit 164 cm, à une définition de 3840 pixels x 2160 px et une fréquence de rafraichissement de 100 Hz. De plus, elle est compatible avec la technologie FreeSync. La TV profite d'Alexa et de Google Assistant. Cette Smart TV intègre, d'origine, Netflix, Disney+, Prime Vidéo et bien d'autres.

Cette TV LG OLED65C2 est proposée à 1549 € au lieu de 1999 € soit 23% de réduction chez Rue du commerce. Comptez 35 € pour la livraison dans un délai de 3 jours.

D'autres TV sont également en promo à savoir :



Et d'autres articles affichent des remises comme :

Aspirateur balai

Caméra IP

Enceinte sans fil



