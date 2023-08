Aujourd'hui, nous vous présentons une sélection de claviers gaming. Très souvent, les joueurs utilisent le plus souvent des claviers à touches mécaniques car plus réactives. Bien que le bruit puisse s'avérer gênant, les temps de réponse sont toutefois améliorés, ce qui est le plus important..

Commençons par le clavier mécanique Trust GXT 865 Asta. Ce clavier filaire dispose d'un éclairage RGB et d'une conception anti ghosting. Il est disposé au format AZERTY, norme française de frappe. 11 touches multimédias sont utilisables et son châssis rigide saura vous assurer une grande résistance aux chocs.

Ce clavier mécanique Trust GXT 865 Asta est disponible au prix de 34,99 € au lieu de 61,99 € soit 27 € de réduction chez Cdiscount. La livraison est offerte pour le lendemain.

D'autres claviers gamer sont également en promotion comme :



