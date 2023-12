Commençons par l'aspirateur balai sans fil multifonction Karcher VC 6.



Equipé d'un puissant moteur BLDC de 250 W, il offre une excellente maniabilité grâce au suceur flexible pour sols durs qui permet de passer plus facilement sous les meubles. Le suceur est également muni de LED pour mieux voir la saleté.

Un rouleau souple motorisé nettoie sans abîmer les sols délicats tels que le parquet, le stratifié, le PVC, le linoléum, le carrelage, etc.

Un écran vous indique l’état de la batterie ainsi que les messages correspondants.

Grâce à la fonction pratique Caps Lock, vous n'avez plus besoin de maintenir enfoncé le bouton d’alimentation en permanence.

La batterie puissante de 25,2 V assure une autonomie de 50 minutes en mode normal.

L'aspirateur est doté d'un système de filtration hygiénique HEPA sans sac à 3 niveaux avec cyclone pour une propreté irréprochable de l’air rejeté, et le vidage de la cuve se fait en un clic.

Un support mural de rangement avec fonction de charge est fourni.

L'aspirateur balai sans fil multifonction Karcher VC 6 est en réduction à 199,99 € au lieu de 429,95 €, soit 53% de remise sur Cdiscount. La livraison est offerte.

Passons maintenant à la trottinette électrique Xiaomi Electric Scooter 4 Go. Légère et résistante tout en alliage d'aluminium pliable, elle est équipée d'un moteur de 250 W et peut atteindre jusqu’à 20 km/h. Elle offre 3 modes : piéton, standard et sport, pour une conduite plus confortable et optimisée. La vitesse et l'angle de conduite sont ajustés automatiquement.

Alimentée par une batterie lithium (7650 mAh), la trottinette peut parcourir jusqu’à 18 km en une seule charge.

L'écran LED multifonction permet de garder un œil sur la vitesse, le mode ou le niveau de la batterie.

Côté sécurité, elle est munie de phares avant et arrière, d'un système de freinage antiblocage efficace à récupération E-ABS à l'avant ainsi que d'un double disque arrière.

Les pneus de 8,1 pouces anti-crevaison, en nid d'abeille et mélange de caoutchouc, permettent une très bonne absorption des chocs et s'adaptent aisément à la route.

L’application Mi Home permet de contrôler facilement l'appareil.

La trottinette électrique Xiaomi Electric Scooter 4 Go est proposée à 199,01 € au lieu de 356,01 €, soit une remise de 44% sur Cdiscount.



Enfin, enchaînons avec le smartphone Xiaomi Mi Note 10. Il est doté d'un écran incurvé 3D AMOLED de 6,47 pouces avec FHD+ et HDR10 et d'un verre protecteur robuste Corning Gorilla Glass à l'avant et à l'arrière.

Le Note 10 offre pas moins de 5 caméras pour des clichés d'une qualité exceptionnelle :

Un objectif téléphoto 5 MP avec zoom hybride 10x, zoom digital 50x et stabilisateur 4-axes OIS,

Un objectif téléphoto 12 MP pour les portraits avec un zoom optique 2x et Dual Pixel pour une mise au point encore plus précise,

Un objectif principal ultra haute résolution 108 MP avec stabilisateur 4 axes OIS pour des photos claires et détaillées,

Un objectif ultra grand angle et ultra lumineux 20 MP à 117°,

Un objectif macro 2 MP.

Un objectif selfie 32 MP, un mode vlog et un mode nuit sont également disponibles.



Son puissant processeur Qualcomm Snapdragon 730 G assure une utilisation rapide et fluide pour toutes vos applications, jeux, etc.

Sa batterie haute capacité de 5 260 mAh garantit plus de 2 jours d'autonomie avec une charge rapide en 1 heure de 30 W.



Un port infrarouge pratique vous permet de contrôler les appareils de votre maison depuis votre téléphone.

Le smartphone Xiaomi Mi Note 10 est au prix réduit de 199 € au lieu de 549 €, soit 63% de remise sur Rakuten. Il est également disponible d'occasion comme neuf à 150 € sur Rakuten.





