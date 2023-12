Commençons par le pack Echo Pop + ampoule intelligente LED Sengled. Il contient tout ce dont vous avez besoin pour commencer votre maison connectée.

L'enceinte connectée Bluetooth compacte Echo Pop est idéale pour les petits espaces et offre un son riche.

Vous pouvez tout faire avec Alexa et ses milliers de compétences sans cesse améliorées : jouez des musiques, des livres audio et des podcasts depuis Amazon Music, Apple Music, Spotify ou Deezer ou connectez votre smartphone via Bluetooth pour diffuser de la musique.

Utilisez votre voix ou l'application Alexa pour contrôler facilement vos appareils connectés compatibles comme les prises ou les lumières, programmez des minuteurs ou passez des appels en un clin d'œil.

En plus d'Alexa, l'Echo Pop est compatible avec Google Assistant, Apple HomeKit et Samsung SmartThings et prend en charge le Wi-Fi 2,4 GHz.

L'ampoule intelligente LED Sengled E27 est rapidement configurable sur votre compte Alexa.

Grâce à ses 800 lumens, elle est plus lumineuse que la plupart des ampoules de même puissance tout en ayant un faible impact environnemental avec seulement 9 W. Elle permet ainsi d’économiser jusqu’à 85% d’énergie sans pour autant perdre en luminosité ou en qualité de couleurs.

Utilisez les commandes vocales ou l’application pour contrôler les lumières, régler la luminosité ou les couleurs, créer des groupes pour contrôler plusieurs lumières à la fois ou établir des routines suivant les horaires.

Le pack Echo Pop + ampoule intelligente LED Sengled est en réduction à 24,99 € au lieu de 69,98 €, soit une remise de 64% sur Amazon.





D'autres packs Amazon Echo affichent une remise, à savoir :

Retrouvez tous les packs Amazon Echo en promotion sur cette page.

