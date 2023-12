Commençons par le mini PC NiPoGi GK3 Plus Alder Lake N95. Compact et léger, le GK3 Plus est équipé d'un processeur Intel Alder Lake N95 de 12ème génération 4C/4T cadencé à 3,4 GHz et à faible consommation d'énergie (15 W).

Les performances du processeur Alder Lake-N95 sont jusqu'à 30% supérieures que sur les anciennes versions, vous offrant plus de rapidité et de fluidité.

Sa large mémoire DDR4 de 16 Go peut facilement gérer le multitâche et vous fait gagner du temps. Le SSD SATA M.2 intégré de 512 Go est extensible jusqu'à 2 To (non inclus) et vous permet de stocker rapidement des fichiers importants et de réduire le temps d'activation.

Avec des graphiques Intel UHD et 2 ports HDMI et VGA, vous pouvez profiter d'un affichage triple écran simultané en UHD 4K 60 Hz (4096 x 2160) pour augmenter votre productivité.

Le GK3 Plus offre une connexion multiple avec Gigabit Ethernet, le WiFi bi-bande 2,4G + 5G et le Bluetooth 4.2. Il est compatible avec la grande majorité des applications et appareils existants comme les serveurs, les équipements de surveillance ou de bureau, les moniteurs, les projecteurs, les téléviseurs, etc.

Grâce au ventilateur intégré, vous n'aurez pas de problème de surchauffe même lorsque vous effectuerez plusieurs tâches à la fois.

Un OS est préinstallé et le mini PC prend aussi en charge Linux, Ubuntu, Auto Power On, RTC Wake Settings et Wake On LAN.

Le mini PC NiPoGi GK3 Plus Alder Lake N95 est en réduction à 159,90 € sur Cdiscount, soit une remise de 48% par rapport au prix de base de 309 € annoncé sur le site officiel NiPoGi. La livraison est offerte.

D'autres mini PC bénéficient d'une réduction en ce moment, comme :

On peut trouver les articles suivants en réduction également :

Montres connectées multisports Garmin chez Boulanger







Garmin Venu 3 Black à 449 € avec le code GARMIN50 avec écran AMOLED 45 mm, autonomie jusqu'à 14 jours, GPS + GLONASS + GALILEO, étanchéité jusqu'à 50 m, boîtier inoxydable, pilotage de la musique, analyse du sommeil, calories brûlées, affichage de la fréquence cardiaque, charge rapide, entraînements personnalisés, séances de respiration, détection d'incidents.

avec écran AMOLED 45 mm, autonomie jusqu'à 14 jours, GPS + GLONASS + GALILEO, étanchéité jusqu'à 50 m, boîtier inoxydable, pilotage de la musique, analyse du sommeil, calories brûlées, affichage de la fréquence cardiaque, charge rapide, entraînements personnalisés, séances de respiration, détection d'incidents. Garmin Venu 3S Sage Gray à 449 € avec le code GARMIN50 avec écran AMOLED 41 mm, autonomie jusqu'à 10 jours, GPS + GLONASS + GALILEO, étanchéité jusqu'à 50 m, boîtier inoxydable, pilotage de la musique, analyse du sommeil, calories brûlées, affichage de la fréquence cardiaque, charge rapide, entraînements personnalisés, détection d'incidents.



Retrouvez tous les coloris disponibles pour les montres connectées Garmin de la collection Venu 3 sur la page dédiée Boulanger.



Enceintes portables





Consultez également notre top 3 des promos du jour, les packs Amazon Echo jusqu'à -69%, notre article sur la première montre connectée CMF Nothing Watch Pro ou encore nos bons plans sur les blocs d'alimentation PC !