On commence avec l'enceinte Bluetooth Soundcore Motion X600.

Dotée de 5 haut-parleurs et 5 amplificateurs savamment disposés, elle diffuse un son immersif à 360°. Avec une puissance de 50 W, elle remplit chaque recoin de votre pièce d’un son riche et cristallin, avec des basses percutantes et des aigus clairs.

L'enceinte prend en charge le codec LDAC, offrant un audio Hi-Res sans fil pour une qualité sonore optimale.

Elle assure une autonomie prolongée de 12 heures et une protection totale contre l'eau grâce à son indice d'étanchéité IPX7.

Retrouvez l'enceinte Soundcore Motion X600 en promotion à 123,49 € sur Amazon, soit une remise de 38 % par rapport à son prix officiel de 199,99 €. Elle est disponible en noir, bleu ou vert.



On continue avec le HONOR 200 Pro 512 Go.

Il est équipé d'un écran OLED de 6,78 pouces avec une résolution de 2700 x 1224 pixels, un affichage de 1,07 milliard de couleurs et une luminosité maximale de 4000 nits. La technologie de réduction de scintillement PWM à 3840 Hz offre un confort visuel optimal tout au long de la journée.

Côté photo, le smartphone se distingue par une caméra principale de 50 MP, un téléobjectif de 50 MP, un objectif ultra grand-angle et macro de 12 MP ainsi qu’une caméra selfie portrait de 50 MP, le tout optimisé par l’intelligence artificielle pour des images d'une qualité remarquable.

Son processeur Snapdragon 8s Gen3 gravé en 4nm par TSMC assure des performances puissantes. Le smartphone prend en charge la charge rapide HONOR SuperCharge 100W et la charge sans fil 66W pour un maximum de praticité.

Avec 12 Go de RAM, il permet une utilisation fluide et réactive.

Le HONOR 200 Pro 512 Go est proposé en noir ou blanc à 349 € grâce à la réduction de 300 € + le bonus reprise de 150 € sur la boutique Orange. Pour rappel, HONOR l'affiche à 699,90 € sur son site.



Enfin, on termine avec les écouteurs Bluetooth Samsung Galaxy Buds3.

Placés dans le creux de l'oreille (non-intra), ils offrent un son de haute qualité grâce au Samsung Seamless Codec (SSC), qui prend en charge des formats allant jusqu'à 24 bits et 96 kHz, pour un son riche en détails.

Vous souhaitez vous isoler des bruits environnants ? Activez la réduction active de bruit pour profiter pleinement de votre musique, de vos appels ou de vos podcasts.

L'égaliseur et la réduction active de bruit bénéficient désormais de l'intelligence avancée de Samsung. Grâce à un algorithme qui analyse la forme de votre oreille et la manière dont vous portez vos Buds, Galaxy AI ajuste en temps réel le son capté par les micros internes et externes des écouteurs, pour offrir une expérience audio optimisée.

Les Samsung Galaxy Buds3 sont disponibles en blanc ou argent à 149,99 € au lieu de 169 € (prix officiel) sur la boutique Orange.

Vous pouvez également bénéficier d'une double offre de remboursement : 30 € par Samsung et 50 € par Orange, soit un remboursement total de 80 € jusqu'au 12 janvier.



