On commence avec l'aspirateur balai sans fil Dreame H12 Dual.

Il vous permet de passer sans effort du nettoyage à sec au nettoyage humide, ou de le transformer en aspirateur à main ou à tuyau pour une propreté optimale.

Un simple appui sur un bouton active le cycle d’auto-nettoyage, tandis que la technologie à air chaud à 55°C sèche la brosse en moins de 30 minutes, prévenant ainsi les mauvaises odeurs.

Sa brosse Dual-Edged atteint jusqu'à 6 mm des plinthes et s’infiltre dans les espaces étroits pour un nettoyage en profondeur.

Nettoyez sans interruption grâce à de grands réservoirs d’eau et une puissance d’aspiration de 16 000 Pa, offrant jusqu’à 60 minutes d’autonomie.

Le système adaptatif ajuste automatiquement la puissance en fonction du niveau de saleté, garantissant un nettoyage efficace et ciblé à chaque passage.

Retrouvez l'aspirateur balai sans fil Dreame H12 Dual à 299 € au lieu de 328 €, soit une remise de 9 % en ce moment sur Amazon.

Pour information, Dreame indique un prix de base de 499 € pour le H12 Dual sur son site.



On enchaîne avec la tablette HUAWEI MatePad 12 X 256 Go.

Profitez d’une clarté exceptionnelle grâce à l’écran 12 pouces atteignant 1 000 nits de luminosité, idéal pour une visibilité parfaite même en plein soleil. Son taux de rafraîchissement adaptatif de 30 à 144 Hz assure une fluidité remarquable tout en optimisant la consommation d’énergie.

Le haut-parleur innovant avec cavité d’antenne 2-en-1 maximise l’espace interne pour améliorer à la fois la qualité audio et la réception du signal.

Avec une chambre à vide en acier inoxydable de seulement 0,28 mm d’épaisseur au point le plus fin et plus de 20 000 mm² de graphite haute conductivité thermique, la tablette garantit un refroidissement optimal tout en restant légère.

La version améliorée de HUAWEI Notes propose divers modèles pour s’adapter à tous vos besoins. Grâce à la fonction One-Touch Split Screen, gérez facilement plusieurs fenêtres ou notes en un seul geste.

Dotée d’une batterie 10 100 mAh et du SuperCharger 66 W, la MatePad 12 X vous accompagne toute la journée sans interruption. Avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, elle assure des performances fluides et réactives.

Le clavier est inclus, et la souris sans fil et le stylet sont également offerts en ce moment.

Le stylet NearLink offre une précision exceptionnelle avec plus de 10 000 niveaux de sensibilité à la pression et une latence minimale, idéal pour l’écriture et le dessin.

La HUAWEI MatePad 12 X est disponible en blanc à 494,99 € grâce au code A10HUAWEIFR25 sur le site officiel avec livraison gratuite.



Enfin, on termine avec le PC portable gaming HP Victus 16-s1034nf.

Il est équipé d'un écran IPS de 16,1 pouces avec une résolution Full HD, un temps de réponse de 7 ms et un taux de rafraîchissement ultra-rapide de 165Hz. L’écran intègre également un traitement anti-reflet, une réduction de la lumière bleue et un espace colorimétrique 100 % sRGB.

Équipé de la RTX 4060 avec 8 Go de mémoire GDDR6, le PC offre des performances graphiques avancées pour des jeux en haute résolution, un rendu ultra-réaliste et une fluidité remarquable.

Un SSD PCIe Gen4 NVMe M.2 de 512 Go est intégré, ainsi que 16 Go de RAM DDR5 cadencée à 5600 MHz, pour une exécution fluide et rapide de toutes vos tâches.

Côté audio, profitez d’un son immersif avec la technologie DTS:X® Ultra, HP Audio Boost et HyperX, pour une qualité sonore exceptionnelle.

Le PC prend également en charge le WiFi 6 et le Bluetooth 5.3.

Vous pouvez obtenir le HP Victus 16-s1034nf à 899,99 € grâce au code INFO50D399 en ce moment sur Cdiscount.



