On commence par une petite présentation du casque Bluetooth Bose QuietComfort SC.

Laissez-vous envelopper par un son haute qualité qui élimine les interférences extérieures et vous offre une écoute optimale.

Avec l’application Bose Music, amplifiez les basses, ajustez les aigus et affinez les médiums pour un son parfaitement calibré. Gérez également vos connexions Bluetooth, sélectionnez votre assistant vocal, surveillez l’autonomie de votre batterie et personnalisez vos paramètres de réduction de bruit.

Avec les modes Quiet et Aware, choisissez entre une immersion totale ou une perception accrue de votre environnement. Vous pouvez même créer votre propre mode, ajuster la réduction de bruit selon vos préférences et activer le mode Wind Block pour filtrer les bruits du vent.

Le QuietComfort SC vous accompagne tout au long de la journée avec jusqu’à 24 heures d’écoute en une seule charge via USB-C. Une recharge rapide de 15 minutes vous offre également jusqu’à 2 heures 30 d’écoute supplémentaire.

Les coussinets moelleux et son arceau robuste en acier garantissent un port agréable, même pendant de longues heures. Recouvert d’une mousse en cuir synthétique, l’arceau assure un maintien optimal et un confort tout en douceur.

Grâce à la technologie Bose SimpleSync, connectez le casque à une sélection d’enceintes et de barres de son Bose pour une expérience sonore personnalisée. Ajustez indépendamment le volume de votre casque et de votre barre de son, ou regroupez plusieurs appareils d’une simple pression sur le bouton Bluetooth. Vous pouvez même vous connecter à un appareil préexistant en un instant grâce au bouton Action.

Retrouvez le Bose QuietComfort SC en noir à 199,99 € au lieu de 359,99 € (prix officiel), soit une remise de 44 % chez Darty avec livraison standard gratuite.



Vous pouvez également le trouver à 169,99 € sur Rakuten.



