Voici tout d'abord l'aspirateur balai laveur sans fil Dreame H15 Pro.

Doté d'une puissance d'aspiration de 21 000 Pa, il élimine sans effort les saletés sèches et humides, jusqu'aux taches incrustées.



Son bras robotisé AI DescendReach s'abaisse automatiquement en 0,2 seconde pour atteindre les bords et les recoins difficiles d'accès, assurant une couverture complète sans laisser de zones non nettoyées. La brosse rotative à triple arête tourne à 480 tours par minute, garantissant un nettoyage en profondeur .

Le système ThermoTub permet un auto-nettoyage de la brosse avec de l'eau à 100°C, tandis que le séchage à 90°C en 5 minutes empêche la formation de moisissures et d'odeurs. L'appareil offre une autonomie allant jusqu'à 60 minutes en mode silencieux, avec un temps de charge de 4 heures.

Le Dreame H15 Pro est également équipé d'un réservoir d'eau propre de 780 ml et d'un réservoir d'eau sale de 700 ml. Il est également compatible avec l'application DreameHome pour un contrôle et une personnalisation aisés.

Retrouvez le Dreame H15 Pro à 499 € au lieu de 699 €, soit une remise de 200 € sur le site officiel de la marque avec livraison gratuite.

Attention, cette réduction est valable jusqu'à ce soir minuit seulement.





Voici quelques autres aspirateurs balais et robots à prix réduit jusqu'à minuit sur le site officiel Dreame pour les French Days :

Aspirateurs balais sans fil Dreame

Dreame H12 Pro laveur à 259 € soit -140 € (séchage automatique pendant la charge, nettoyage bord à bord, nettoyage humide et sec, réglage automatique de l'aspiration, écran LED...)





(séchage automatique pendant la charge, nettoyage bord à bord, nettoyage humide et sec, réglage automatique de l'aspiration, écran LED...) Dreame Z30 à 379 € soit -220 € (310 AW, détection de poussière avec réglage automatique de l'aspiration, autonomie 90 mins, filtre HEPA 14, nettoyage des bords et plinthes, outil de toilettage pour animaux inclus...)





(310 AW, détection de poussière avec réglage automatique de l'aspiration, autonomie 90 mins, filtre HEPA 14, nettoyage des bords et plinthes, outil de toilettage pour animaux inclus...) Dreame H14 Pro laveur à 459 € soit -240 € (18 000 Pa, portée de 180° à plat,

auto-nettoyage à l'eau chaude, 2 modes de séchage à l'air chaud, autonomie 40 mins, système de nettoyage à l'eau douce, distribution de solution intelligente, nettoyage bord à bord des 2 côtés, réglage automatique de l'aspiration...)

Robots aspirateurs laveurs Dreame

Dreame X40 Ultra Complete à 899 € soit -100 € (12 000 Pa, brosse latérale extensible et relevable, nettoyage intelligent de la serpillière et de la plaque de lavage, base autonome, serpillière amovible pour le nettoyage des tapis et moquettes, détection de la saleté...)





(12 000 Pa, brosse latérale extensible et relevable, nettoyage intelligent de la serpillière et de la plaque de lavage, base autonome, serpillière amovible pour le nettoyage des tapis et moquettes, détection de la saleté...) Dreame X40 Master à 1 199 € soit -200 € (12 000 Pa, remplissage et vidange automatiques de l'eau, brosse latérale extensible et relevable, nettoyage intelligent de la serpillière et de la plaque de lavage, détection de la saleté, cartographie 3D multi-étage, éclairage LED, mode grosses particules...)





(12 000 Pa, remplissage et vidange automatiques de l'eau, brosse latérale extensible et relevable, nettoyage intelligent de la serpillière et de la plaque de lavage, détection de la saleté, cartographie 3D multi-étage, éclairage LED, mode grosses particules...) Dreame X50 Ultra Complete à 1 299 € soit -200 € (20 000 Pa, système de navigation VersaLift pour le nettoyage dans les espaces réduits, remplissage de solution autonome, brosse démêlante, bras flexible double pour les coins difficiles d'accès, franchissement des obstacles jusqu'à 6 cm de hauteur, cartographie intelligente à 360°, nettoyage sous les meubles bas, élimination des bactéries avec deux lampes UV...)

Retrouvez l'ensemble des offres sur la page des French Days Dreame.

Retrouvez l'ensemble des offres sur la page des French Days Dreame.