On commence avec le mini PC ACEMAGICIAN AM08 PRO.

Il est équipé du puissant processeur Ryzen 7 8845HS (8 cœurs / 16 threads, jusqu'à 5,1 GHz).

Grâce à l’intégration de l’intelligence artificielle Ryzen d’AMD, le mini PC optimise votre expérience utilisateur avec des fonctionnalités avancées telles que le cadrage automatique, la correction du regard et des effets de fond améliorés. La puce AI "Hawk Point" embarquée fournit jusqu’à 16 TOPS (trillions d’opérations par seconde), assurant des performances IA de pointe.

Vous pouvez adapter la puissance selon vos besoins grâce aux trois modes réglables : silencieux (25W), automatique (45W) et performance (65W).

Doté du GPU intégré AMD Radeon 780M et du moteur VCN 4.0 de nouvelle génération, le mini PC prend en charge la vidéo 8K ultra-haute définition, le codec AV1 et jusqu’à trois écrans simultanés.

Avec ses 32 Go de RAM DDR5 en double canal (5600 MHz) et son SSD NVMe PCIe 4.0 de 1 To, il assure une réactivité remarquable et un fonctionnement sans ralentissement. Il bénéficie également d’une connectivité avancée avec le WiFi 6, le Bluetooth 5.2 et un port Ethernet RJ45 2,5 Gbps.

Le mini PC dispose enfin d'un double système de ventilation avec un ventilateur centrifuge, un ventilateur axial, deux caloducs D8, une ouverture d’air à la base, un refroidisseur pour le SSD et un dissipateur thermique pour l’inducteur MOS, garantissant une dissipation thermique efficace même en pleine charge.

Retrouvez le mini PC ACEMAGICIAN AM08 PRO à 599 € au lieu de 799 € grâce au coupon à cocher sur Amazon.

On continue avec la tablette HUAWEI MatePad Pro 12.2" PaperMatte 512 Go + clavier.

La Huawei MatePad Pro 12,2 pouces est dotée d’un écran Tandem OLED PaperMatte de 12,2 pouces, qui empile deux couches OLED pour offrir une luminosité plus élevée, une meilleure efficacité énergétique et une durée de vie prolongée.

Avec sa résolution 2,8K, un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 144 Hz et un traitement antireflet PaperMatte, l’affichage reste net et confortable, même en plein soleil.

Côté performance, la tablette embarque une batterie de 10 100 mAh avec charge rapide (85 % en 40 min, 100 % en 55 min) et une gestion intelligente de l’énergie permettant une veille prolongée.

Le son est assuré par huit haut-parleurs puissants intégrant la technologie HUAWEI SOUND, pour une immersion audio de qualité.

Enfin, la MatePad Pro 12.2" offre une connectivité complète avec WiFi 6, Bluetooth 5.2, NearLink, un GPS multi-systèmes, ainsi qu’un capteur d’empreintes intégré au bouton d’alimentation pour une sécurité renforcée. 12 Go de RAM sont également intégrés.

Elle est livrée avec un stylet HUAWEI M-Pencil (3ème génération), offrant une écriture fluide grâce à plus de 10 000 niveaux de pression et une latence très faible, ainsi qu'un clavier magnétique.

Le pack HUAWEI MatePad Pro 12.2" PaperMatte 512 Go + clavier est proposé à 749,99 € au lieu de 939,99 €, soit une économie de 20 % sur Amazon.

Pour information, HUAWEI indique un prix de base de 999,99 € pour l'ensemble sur son site.



Enfin, on termine avec la souris gaming sans fil Corsair NIGHTSABRE RGB.

Profitez d’un contrôle total avec ses 11 boutons programmables, incluant une molette inclinable. Configurez des macros complexes ou réattribuez les commandes selon vos préférences pour adapter parfaitement votre gameplay.

Équipée du capteur optique CORSAIR MARKSMAN, la souris offre une résolution native de 26 000 DPI, un suivi à 650 IPS et une accélération maximale de 50 G, garantissant une précision exceptionnelle même dans les mouvements les plus rapides.

Elle assure une autonomie jusqu'à 100 heures sur une seule charge, et une recharge de seulement 15 minutes vous offre jusqu’à 20 heures de jeu supplémentaires.

La souris gaming sans fil Corsair NIGHTSABRE RGB est en promotion à 99,99 € au lieu de 143,98 €, soit une remise de 31 % sur Amazon en ce moment.

À noter que le prix officiel de la NIGHTSABRE s'élève à 169,99 €.



À découvrir également sur GNT :