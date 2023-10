Aujourd'hui, nous allons vous proposer une sélection d'aspirateurs balais en promotion. Ces appareils sont de plus en plus utilisés, car ils sont plus légers et polyvalents. De plus, il suffit de les prendre en main et de commencer à aspirer, plus besoin de câble électrique.

Commençons avec l'aspirateur balai Tineco Floor One S5 Combo. Ce balai aspirateur aspire, lave et sèche vos sols durs, notamment grâce à ses deux modes de nettoyage. Son moteur dispose d'une puissance de 190 W et il est alimenté par une batterie au lithium de 2500 mAh, lui conférant une autonomie de 20 min pour un temps de recharge de 3 à 4 heures.

Cet aspirateur-balai Tineco Floor One S5 Combo est bradé à 369 € au lieu de 559,99 € soit 190 € de réduction chez Cdiscount. La livraison est offerte sous 48 heures.

D'autres aspirateurs balais affichent des remises comme :



