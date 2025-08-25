On commence la semaine avec une sélection de ventes flash Amazon, disponibles pour une durée limitée sur l’image et le son, l’informatique, le petit électroménager et plus encore.
TOP 10 des ventes flash Amazon de la semaine
- Lot de 2 trackers Bluetooth UGREEN FineTrack S pour Samsung Galaxy à 24,74 € soit -18% (haut-parleur intégré, recherche inversée téléphone, historique de localisation via SmartThings...)
- Disque dur portable WD My Passport - 6 To à 136,36 € (-10%)
- Vélo d'intérieur Cecotec DrumFit Indoor 1000 Runner Sprint à 184,90 € soit -40% (pliable et inclinable, 1 à 10 km/h, max 100 kg, 12 programmes prédéfinis, écran LED, système de pliage horizontal, petite surface de course 100 x 40 cm)
- Aspirateur laveur sans fil Tineco iFLOOR 5 Breeze Complete à 189,05 € avec le coupon à cocher (système d’auto-nettoyage avec séchage centrifuge, nettoyage des angles amélioré, autonomie jusqu'à 35 mins, séchage rapide et sans traces...)
- Kindle Colorsoft - 16 Go à 204,99 € soit -24% (avec écran couleur 7" et éclairage chaud réglable)
- Casque Bluetooth Nothing Headphone (1) - Blanc ou noir à 249 € soit -17% (réduction active du bruit, autonomie 80h, charge rapide, Hi-Res, audio spatial, LDAC, IPX2, 4 microphones avec technologie Clear Voice alimentée par l'IA...)
- SSD interne Crucial T705 PCIe Gen5 NVMe M.2 - 4 To à 271,89 € soit -32% (jusqu'à 14 100 Mo/s)
- PC portable Dell Inspiron 15 (3530) à 419 € soit -7% (15,6'' FHD 120Hz, Core i5-1334U 10 cœurs jusqu'à 4,60 GHz, RAM 16 Go DDR4, SSD 512 Go, Intel Iris Xe, Windows 11 Home, Wi-Fi 6)
- Carte graphique MSI NVIDIA GeForce RTX 5070 12G Shadow 2X OC 12 Go GDDR7 à 544,70 € (-10%)
- TV Xiaomi F Pro 75 4K UHD QLED - 75" à 649 € soit -7% (Fire TV, Alexa, HDR10+, mode Game Boost 120Hz, mode Filmmaker, MEMC, 2 Go + 32 Go, compatible AirPlay...)
