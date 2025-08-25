Casque Bluetooth Sony WH-1000XM6

Équipé du nouveau processeur HD QN3 et de 12 microphones, il intègre une technologie avancée de détection multi-sources et d’optimisation automatique, capable d’analyser et neutraliser les bruits environnants pour offrir une immersion totale, où que vous soyez.

Le casque est doté d'un haut-parleur de 30 mm, intègre la certification Hi-Res Audio, la technologie DSEE Extreme pour sublimer chaque morceau ainsi qu’un égaliseur 10 bandes entièrement personnalisable.

Plus léger et doté d’un arceau repensé, le WH-1000XM6 offre un port encore plus stable et agréable. Ses coussinets doux et rembourrés assurent un confort longue durée.

Profitez d’une autonomie prolongée jusqu'à 30 heures. Avec seulement 3 minutes de charge rapide, vous obtenez jusqu’à 3 heures de lecture, et vous pouvez même l’utiliser pendant la recharge.

En ce moment, vous pouvez obtenir le casque Sony WH-1000XM6 en noir, bleu ou argent à 419 € grâce à la remise automatique de 30 € au panier sur Amazon (prix officiel 449,99 €).

Barre de son Hisense AX5125H

Dotée de 9 haut-parleurs et compatible Dolby Atmos et DTS:X, elle vous plonge dans une expérience Home Cinéma incroyablement immersive. Son caisson de basse sans fil de 6,5 pouces apporte des graves puissants et percutants.

Avec une configuration 5.1.2 canaux, une puissance totale de 500 W et jusqu’à 101 dB, la barre vous offre des aigus clairs, des médiums détaillés et des basses profondes. Les enceintes satellites sans fil, spécialement conçues pour ce modèle, complètent l’immersion en enveloppant l’espace sonore.

La technologie exclusive Hi-Concerto d’Hisense synchronise les haut-parleurs de votre barre de son avec ceux de votre téléviseur, pour un rendu encore plus puissant et enveloppant. Avec ses 7 modes audio optimisés, dont un mode IA capable d’adapter automatiquement les réglages selon le type de contenu, la AX5125H s’adapte à tous vos usages : films, sport, musique, jeux, etc.

Sa connectique complète vous garantit une compatibilité sans faille avec vos appareils grâce au Bluetooth 5.3, aux ports HDMI 2.1 eARC, USB, optique et auxiliaire.

Retrouvez la barre de son Hisense AX5125H à 299,99 € au lieu de 399,99 € en ce moment sur la Fnac ou Darty.

POCO X7 Pro (12 + 512 Go)

Il intègre le processeur Dimensity 8400-Ultra gravé en 4 nm, avec architecture ARM Cortex-A725 et optimisation WildBoost 3.0. Associé à HyperOS 2, il offre +34 % de puissance CPU, +24 % de GPU et une efficacité énergétique largement améliorée. Le système de refroidissement LiquidCool 4.0 avec boucle 3D IceLoop assure un contrôle thermique optimal, complété par 10 capteurs de température.

Sa batterie de 6 000 mAh garantit jusqu’à 20 h de vidéo, avec recharge 90 W complète en 42 minutes. L’écran AMOLED CrystalRes 6,67’’ en 1,5K, 120 Hz et 3 200 nits, protégé par du Gorilla Glass 7i, offre une fluidité et une luminosité exceptionnelles, certifiées TÜV Rheinland pour le confort visuel.

Côté photo, il embarque un capteur principal Sony IMX882 de 50 MP avec grande ouverture f/1.5, OIS et mode 4K/60 fps, épaulé par un ultra-grand-angle 8 MP et une caméra frontale 20 MP. Des algorithmes IA et un mode portrait à double focale sont également disponibles.

Résistant à l’eau et à la poussière (IP68), le POCO X7 Pro propose aussi des outils IA avancés (Notes, Recorder, Interprète), un GPS double/triple fréquence ultra-précis et un son immersif avec double haut-parleur et AI Super Cinema.

Le POCO X7 Pro (12 + 512 Go) est disponible en noir à 268,96 € en ce moment sur AliExpress avec livraison gratuite depuis la France (prix officiel 433 €).



