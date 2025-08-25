On commence ce spécial écouteurs Bluetooth avec les Sennheiser ACCENTUM Open.

Profitez d’un son signature Sennheiser, riche, clair et détaillé, conçu par des experts en acoustique. Grâce à leur design ouvert et ergonomique, ils vous permettent de savourer votre musique tout en restant attentif à ce qui vous entoure, avec un confort léger et aéré qui se porte toute la journée.

Offrant jusqu’à 28 heures d’autonomie avec leur étui de charge compact, ils vous accompagnent partout, du matin au soir. Pratiques et intuitifs, ils intègrent des commandes tactiles, la pause intelligente, la résistance aux éclaboussures IPX4, le couplage multipoint et des appels d’une grande clarté.

Retrouvez les Sennheiser ACCENTUM Open en noir ou blanc à 69,99 € au lieu de 83,75 €, soit une remise de 16 % sur Amazon.



Les écouteurs suivants sont également proposés à prix réduit en ce moment :

