On commence ce spécial écouteurs Bluetooth avec les Sennheiser ACCENTUM Open.
Profitez d’un son signature Sennheiser, riche, clair et détaillé, conçu par des experts en acoustique. Grâce à leur design ouvert et ergonomique, ils vous permettent de savourer votre musique tout en restant attentif à ce qui vous entoure, avec un confort léger et aéré qui se porte toute la journée.
Offrant jusqu’à 28 heures d’autonomie avec leur étui de charge compact, ils vous accompagnent partout, du matin au soir. Pratiques et intuitifs, ils intègrent des commandes tactiles, la pause intelligente, la résistance aux éclaboussures IPX4, le couplage multipoint et des appels d’une grande clarté.
Retrouvez les Sennheiser ACCENTUM Open en noir ou blanc à 69,99 € au lieu de 83,75 €, soit une remise de 16 % sur Amazon.
Les écouteurs suivants sont également proposés à prix réduit en ce moment :
- Amazfit Up OWS - Noir à 44,90 € soit -10% (écouteurs ouverts, contrôle tactile, IPX4, réduction de bruit IA, autonomie jusqu'à 24h, appels clairs avec amélioration par IA...)
- SoundPEATS Air5 Lite - Noir ou blanc à 66,49 € soit -17% (audio haute résolution, Bluetooth 5.4, hauts-parleurs 13 mm, LDAC, réduction de bruit, autonomie jusqu'à 30h, appels avec technologie AI-ENC...)
- LG xboom Buds - Blanc à 82,90 € soit -23% (ou en noir à 95,50 €) (réduction de bruit active, IPX4, autonomie jusqu'à 30h, Bluetooth 5.4 avec BLE, qualité sonore HiFi)
- SHOKZ OpenFit 2 - Noir ou beige à 149 € soit -21% (avec crochets d'oreille, autonomie jusqu'à 48h, charge rapide, IP55, deux microphones à réduction de bruit, OpenBass 2.0...)
- Edifier NeoBuds Planar - Noir à 169,99 € soit -15% (Bluetooth 5.4, pilotes magnétiques planaires 12 mm, Hi-Res Audio, LDAC, ANC hybride Qualcomm, chargement sans fil, 6 micros, autonomie jusqu'à 30h, IP55...)
- Bang & Olufsen Beoplay EX - Noir ou or à 199 € soit -31% (réduction de bruit active et dynamique, 6 microphones à filtrage spatial, autonomie jusqu'à 28h, IP57...)
