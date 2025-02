Voici tout d'abord l'aspirateur robot eufy Clean X8 Pro.

Grâce à la technologie Twin-Turbine️, il offre une aspiration puissante de 2 × 4 000 Pa qui permet de capturer en profondeur poussières et débris dans vos tapis.

Plus d’enchevêtrements avec la brosse à rouleau auto-démêlante brevetée, qui aspire et élimine les cheveux sans aucune intervention de votre part. Profitez de jusqu’à 45 jours de nettoyage sans souci grâce à la station auto-vidante équipée d’un sac à poussière bactériostatique de 2,5 L.

La technologie iPath️ Laser Navigation assure une cartographie ultra-précise et un suivi optimal des itinéraires pour un nettoyage efficace et méthodique. Avec AI.Map 2.0, créez des cartes précises de votre intérieur pour un nettoyage personnalisé.

Retrouvez le robot aspirateur eufy Clean X8 Pro à 329,99 € au lieu de 399,99 €, soit une remise de 18 % sur Amazon.

Pour information, son prix officiel s'élève à 499,99 €.

On continue avec la montre connectée Amazfit GTS 3.

Elle arbore un boîtier extra fin en aluminium de 8,8 mm et un écran AMOLED Ultra HD avec une couronne de navigation classique. Son système d’exploitation Zepp assure des interactions fluides et un accès à un écosystème d’applications enrichi.

Grâce au capteur biométrique BioTracker PPG 3.0, surveillez en continu votre taux d’oxygène dans le sang, votre fréquence cardiaque, votre sommeil et votre niveau de stress. Accédez à quatre indicateurs de santé en un seul clic grâce au système d’évaluation PAI.

La montre intègre plus de 150 modes de sport, une reconnaissance intelligente de 8 disciplines avec Training Sense, un algorithme avancé de détection des mouvements et 5 systèmes de navigation par satellite pour un suivi précis. Son autonomie longue durée permet jusqu'à 12 jours d'utilisation sans recharge.

Alexa est également intégrée (utilisable en ligne et hors ligne), ainsi que la lecture et le stockage de musique.

La Amazfit GTS 3 est disponible en noir ou en blanc à 79,90 € au lieu de 99,90 €, soit une remise de 20 % sur Amazon.

Pour information, Amazfit indique un prix de référence de 159,90 € pour la GTS 3.



Enfin, on termine avec la GoPro HERO10 Black.

Son moteur GP2 offre une réactivité tactile exceptionnelle et une grande fluidité grâce à sa fréquence d’images doublée.

Capturez chaque instant avec précision grâce à des photos de 23 MP et une résolution vidéo 5,3K à 60 ips. Profitez d’une fluidité impressionnante et explorez de nouvelles perspectives en ralenti x8 à 2,7K. Mettez en pause vos vidéos et extrayez des images de 15,8 MP directement depuis des séquences en 5,3K. Chaque prise est d’une netteté exceptionnelle, avec des détails précis, des textures réalistes et un contraste remarquable, même en basse lumière.

Le nouveau cache d’objectif hydrophobe repousse l’eau et réduit efficacement les reflets et les artefacts pour des images toujours plus éclatantes.

HyperSmooth 4.0 garantit des vidéos stables, ultra-fluides et parfaitement alignées en toutes circonstances, même en faible luminosité ou avec une inclinaison accrue.

La GoPro HERO10 Black est en ce moment en promotion à 199 € au lieu de 299,99 € (prix officiel), soit une remise de 34 % sur Amazon.



