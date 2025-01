On commence avec le SteelSeries Arctis Nova 5.

Les haut-parleurs magnétiques en néodyme créent un son haute fidélité, offrant des aigus clairs, des médiums précis et des basses profondes. Le micro rétractable ClearCast 2.X, avec un chipset haute bande passante (audio 32KHz/16Bit), double la clarté de communication.

La batterie de nouvelle génération offre jusqu'à 60 heures d'autonomie et permet 6 heures d’utilisation avec seulement 15 minutes de charge rapide via USB-C. Grâce au Quick-Switch sans fil, vous pouvez passer facilement entre la connexion 2,4 GHz et Bluetooth 5.3 d'un simple geste pour prendre un appel ou écouter un média, avec un bip de notification pour vous tenir informé pendant le jeu.

Avec plus de 100 préréglages audio sur mesure via l’application Arctis Nova 5, vous bénéficiez d’une personnalisation sonore optimale.

Compatible avec plusieurs plateformes, le casque permet de passer facilement de la PlayStation au PC, Switch, Meta Quest, téléphones ou tablettes via un dongle USB-C compact. Tous les contrôles nécessaires, comme l'alimentation, le volume et le Quick-Switch pour le Bluetooth, sont accessibles directement sur l’écouteur.

Retrouvez le casque sans fil SteelSeries Arctis Nova 5 en noir ou blanc à 94,99 €, soit une remise de 32 % par rapport à son prix officiel de 139,99 €.



Ces autres modèles sont également à prix réduit en ce moment :

Et ne ratez pas non plus notre top 3 des promos du jour avec PC portable Samsung Galaxy AI Book4 Edge, HUAWEI Watch 3 et souris gaming Roccat Burst Pro ainsi que nos bons plans sur les générateurs électriques portables.