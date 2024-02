Commençons avec l'aspirateur robot laveur iRobot Roomba Combo J7.

Cet aspirateur connecté WiFi offre un nettoyage en douceur des sols durs aux moquettes. Il est doté d'une aspiration puissante capable de déloger les saletés tenaces et d'une lingette qui se soulève entièrement pour ne pas toucher la moquette ou les tapis.

Une brosse latérale fonctionne en continu et 2 extracteurs en caoutchouc multisurfaces se plient pour s'adapter aux différents types de sols.

Son système de navigation PrecisionVision lui permet d'éviter les obstacles et la technologie Dirt Detect repère les zones plus sales et effectue automatiquement un nettoyage plus profond.

Il se vide automatiquement et, une fois rechargé, il reprend le travail là où il s'est arrêté.

L'appareil est compatible avec Alexa, Siri et l'Assistant Google et une application est disponible pour le contrôler à distance.

L'aspirateur robot laveur iRobot Roomba Combo J7 est au prix de 590 € au lieu de 799 €, soit 26% de remise sur Boulanger.







Passons maintenant au smartphone Oppo Find X3 Neo 256 Go 5G.

Il est doté d'un écran 3D incurvé FHD+ AMOLED de 6,55 pouces et 90Hz.

L'IA permet d'obtenir un éclairage adaptatif pour vos vidéos en UHD 4K, et on trouve un quadruple capteur photo dont un objectif ultra grand angle de 50MP dévéloppé avec Sony, ainsi qu'un autofocus omni-directionnel. La caméra avant est de 32MP.

Le processeur Snapdragon 865 offre des performances et un support de la 5G rapides. On peut aussi compter sur 12 Go de RAM et 256 Go pour le stockage.

Grâce à la charge SuperVOOC 2.0 65 W, le smartphone peut se recharger entièrement en 35 minutes.

Le Oppo Find X3 Neo 256 Go 5G est proposé à 216,59 € au lieu de 699 €, soit 69% de remise avec livraison gratuite par Rakuten. Oppo ne donne aucun tarif officiel mais plusieurs sites ont annoncé un prix de lancement de 799 €.

Enfin, terminons ce top 3 avec la montre connectée Amazfit GTS 2 Mini - Nouvelle version Noir.

Elle est dotée d'un large écran Super Retina AMOLED de 1,55 pouce avec verre incurvé 3D résistant aux coups et aux rayures.

Accédez à un suivi complet de votre santé avec le capteur optique bio-tracking haute précision qui permet de marquer un rythme cardiaque constant et précis et qui vous prévient en cas d'anomalie. Il surveille aussi votre niveau d'oxygène dans le sang (SpO2).

La montre peut déterminer avec précision toutes les phases de votre sommeil et vous donne des conseis pour améliorer sa qualité.

Elle peut atteindre une autonomie allant jusqu'à 14 jours et jusqu'à 21 jours en mode de base.

La montre connectée Amazfit GTS 2 Mini - Nouvelle version Noir est en réduction à 59,90 € sur Amazon au lieu de 89,90 € sur le site officiel. La livraison est gratuite.







