Commençons avec le Chromebook HP x360 14a-ca0061nf.

Il est équipé d'un écran tactile IPS FHD anti-reflets de 14 pouces et à micro-bords et peut être transformé en tablette grâce à la charnière pliable à 360°.

Son processeur est un Intel Celeron N4120 avec 1,1 GHz de fréquence de base jusqu’à 2,6 GHz, une mémoire cache 4 Mo L2 et 4 cœurs.



La carte graphique Intel UHD 600 vous fait profiter de contenus en 4K et de jeux en 720p.

On trouve 4 Go de RAM LPDDR4 2400 MHz et un disque dur eMMC de 64 Go.

Une large caméra HD HP Wide Vision est intégrée.

Le Chromebook offre jusqu’à 12 heures d'autonomie et prend en charge le WiFi 802.11a/b/g/n/ac (2x2) et le Bluetooth 5.0.

Le Chromebook HP x360 14a-ca0061nf est proposé reconditionné en très bon état sur la Fnac à 279,99 € au lieu de 399,90 €, soit une remise de 29%. La livraison est gratuite.







