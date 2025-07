On démarre avec l'aspirateur robot laveur Eureka E10s.

Grâce à la technologie LiDAR combinée à des algorithmes SLAM (localisation et cartographie simultanées), l’E10s cartographie votre intérieur avec une grande précision, détecte les obstacles en temps réel et planifie des itinéraires optimisés. Vous bénéficiez ainsi d’un nettoyage méthodique et complet, pièce après pièce.

Avec ses 4 niveaux d’aspiration réglables et une puissance pouvant atteindre 4000 Pa, l’E10s déloge efficacement la poussière, les poils d’animaux et les saletés incrustées, même sur les tapis. Sa batterie de 5200 mAh offre jusqu’à 180 minutes de nettoyage ininterrompu, idéale pour les grandes surfaces.

Doté d’un système de levage intelligent, le robot surélève automatiquement la serpillière de 10 mm lorsqu’il détecte un tapis ou sort d’une zone à nettoyer.

Il est doté d’une station de vidage automatique de 2 L, permettant de stocker poussière et débris pendant jusqu’à 45 jours.

L’application Eureka vous permet de planifier les sessions de nettoyage, de définir des zones interdites, de personnaliser les modes ou encore de piloter l’appareil à distance. Compatible avec Alexa et Google Assistant, l’E10s se commande aussi par la voix.

Retrouvez l'aspirateur robot laveur Eureka E10s en blanc à 198,78 € au lieu de 299 €, soit une remise de 34 % sur Amazon.

Pour information, le prix officiel du E10s s'élève à 399,99 €.

On continue avec le Samsung Galaxy Book4.

Il est doté d'un écran 15,6 pouces FHD et est propulsé par un processeur Intel Core i7-150U à 10 cœurs (12 threads) avec une fréquence boost allant jusqu’à 5,4 GHz, garantissant d’excellentes performances en multitâche, développement, virtualisation légère ou usage professionnel avancé.

La mémoire vive de 16 Go en DDR5 assure une grande réactivité, et un SSD de 512 Go est également intégré. La partie graphique est assurée par le chipset Intel UHD Graphics, adapté aux usages multimédias et à la productivité classique.

Côté audio, l’appareil intègre deux haut-parleurs 2 W compatibles Dolby Atmos, pour un rendu sonore spatial et immersif. Le PC prend en charge le Bluetooth 5.2 et le WiFi 6, et le tout tourne sous Windows 11.

Vous pouvez obtenir le PC portable à 574,99 € grâce au code 25DES249 sur Cdiscount en ce moment.



Enfin, on termine avec la montre connectée Amazfit GTR 4.

Elle est équipée d’un écran AMOLED haute définition de 1,43 pouce, protégé par un verre traité anti-reflets et un revêtement anti-traces de doigts pour une lisibilité parfaite et une montre toujours impeccable.

Grâce à son antenne GPS bi-bande à polarisation circulaire, la GTR 4 assure un positionnement précis et stable, même dans des environnements difficiles comme les zones boisées ou les centres-villes encombrés, en limitant les interférences directionnelles.

La montre détecte automatiquement de nombreux exercices de musculation et compte les répétitions en temps réel. À la fin de la séance, l'application Zepp affiche un récapitulatif détaillé, incluant les groupes musculaires sollicités et la durée d'entraînement, pour un suivi optimisé de vos performances.

Dotée d’une batterie de 475 mAh, la GTR 4 offre jusqu’à 14 jours d’autonomie en usage standard. Son mode économie d’énergie intelligent permet de continuer à utiliser les fonctions essentielles (sport, santé, etc.) tout en prolongeant l'autonomie.

La montre assure un suivi continu de votre fréquence cardiaque, de votre taux d’oxygène dans le sang (SpO2), de votre niveau de stress et même de votre fréquence respiratoire. En un seul clic, vous obtenez un bilan instantané de 4 indicateurs clés de santé, pour une gestion proactive de votre bien-être.

La Amazfit GTR 4 est disponible avec bracelet en cuir marron à 130,39 € grâce au code GDFR10 sur AliExpress, avec livraison offerte.



