On commence avec le chargeur rapide USB-C UGREEN Nexode 100W 5 Ports.

Il permet de recharger simultanément jusqu’à cinq appareils à grande vitesse. Profitez de performances de charge exceptionnelles grâce à la puce GaNInfinity de dernière génération : chaque port USB-C (C1, C2 ou C3) peut délivrer jusqu’à 100 W de puissance.

La technologie ThermalGuard intégrée surveille en temps réel la température, tandis que son boîtier ignifuge et ses protections intégrées contre les surcharges, surtensions et courts-circuits assurent une utilisation fiable et sans risque.

Compatible avec de nombreux protocoles de charge (PD 3.0, Galaxy PPS 45W/25W, QC 4+/4.0/3.0, FCP), il adapte intelligemment la puissance délivrée à chaque appareil pour une charge rapide, efficace et sécurisée.

Vous pouvez obtenir le chargeur UGREEN Nexode 100W 5 Ports à 42,24 € en ce moment sur Amazon.



Voici quelques autres produits et périphériques UGREEN à prix réduit en ce moment :

