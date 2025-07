On commence avec la HONOR Pad 9 - 256 Go.

Elle est équipée d’un grand écran de 12,1 pouces 2,5K 120Hz certifié TÜV Rheinland (sans scintillement et à faible émission de lumière bleue matérielle), conçu pour protéger vos yeux, même lors d'une utilisation prolongée. Grâce à des technologies comme la gradation dynamique, elle offre un confort visuel optimal.

Dotée d’une configuration audio à huit haut-parleurs, dont deux situés en bas, la HONOR Pad 9 délivre un son riche et immersif. Sa technologie de réduction du bruit ambiant et d’amélioration bidirectionnelle des voix recrée une expérience sonore réaliste, idéale pour les visioconférences ou les contenus multimédia.

Animée par le processeur Snapdragon 6 Gen 1 en 4 nm, la tablette assure des performances fluides et efficaces pour les usages quotidiens.

Avec 8 Go de RAM extensibles à 16 Go grâce à la technologie RAM Turbo, la Pad 9 vous permet de profiter d’une utilisation fluide et elle supporte également le WiFi 5 et le Bluetooth 5.1.

Retrouvez la tablette HONOR Pad 9 (256 Go) en gris ou vert à 217,55 € au lieu de 229 € sur Amazon (prix officiel 279,90 €).



Les modèles HONOR suivants sont également disponibles en promotion en ce moment :

