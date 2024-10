On commence avec la Google Pixel Watch 3 - 45mm - Noir mat.

Elle est équipée d'un écran Actua AMOLED LTPO de 45 mm deux fois plus lumineux et 40 % plus grand que la Pixel Watch 2 et protégé par un verre Corning Gorilla 5 3D sur mesure. Il offre une résolution de 320 ppp et prend en charge la gamme de couleurs DCI-P3 pour des visuels éclatants et précis.

Créez des programmes personnalisés et bénéficiez d'un suivi précis de votre technique. Personnalisez vos séances en définissant des objectifs pour l’échauffement, la récupération, les intervalles, l’allure et la fréquence cardiaque, puis accédez facilement à vos séances enregistrées pour battre vos records. En se basant sur vos objectifs, vos séances passées et votre condition physique, l'IA de Google vous offre également des recommandations personnalisées en temps réel.

Grâce aux cartes disponibles hors-ligne sur votre montre, vous pouvez accéder aux directions, recherchez des lieux et utilisez la navigation même sans votre téléphone et sans connexion.

La fonction "mesure d'aptitude" évalue votre forme à partir de données comme le sommeil, la fréquence cardiaque au repos et sa variabilité, pour savoir si vous êtes prêt à vous entraîner ou si une récupération est nécessaire. La charge cardiaque, quant à elle, analyse l'effort de votre cœur pour vous aider à ajuster l'intensité de vos entraînements et éviter le sous ou surentraînement en suivant vos tendances.

Profitez de 24 heures d’autonomie avec le mode Always-on, ou passez en mode Économiseur de batterie pour atteindre jusqu’à 36 heures d’utilisation.

Vous pourrez trouver la Google Pixel Watch 3 modèle 45mm en noir mat à 355,99 € au lieu de 449 € (prix officiel), soit une remise de 20 % sur Rakuten. La montre est expédiée gratuitement par un vendeur pro et est livrée avec une garantie revendeur de 24 mois.





D'autres remises vous attendent en ce moment, à savoir :

Et jetez aussi un œil à nos autres bons plans :